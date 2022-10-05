Кардинальные перемены на рынке акций РФ в ближайшие дни маловероятны - BCS Express

Кардинальные изменения на российском рынке акций в ближайшие торговые дни маловероятны, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций во вторник не сумел продолжить отскок наверх вслед за мировыми фондовыми площадками. Индекс Мосбиржи показал смешанную боковую динамику и остался около 2050 пунктов. Тот факт, что внешний фон располагал к продолжению роста, а наш рынок выглядел относительно слабым, указывает на недостаточность спроса. И вряд ли в ближайшие сессии что-то кардинально поменяется. Возможны локальные импульсы в отдельных историях, например, в "нефтяниках" на фоне роста цены нефти марки Brent, но сформировать полноценный растущий тренд на этой неделе будет сложно. Более того, если ориентироваться на динамику индекса Мосбиржи, то предстоящий в понедельник 4%-й дивидендный "гэп" (из-за "Газпрома" и "Татнефти"), скорее всего, сломает всю техническую картину. Поэтому о формировании более устойчивой тенденции сигнала пока нет - он появится лишь при закреплении нескольких сессий выше 2050 пунктов", - пишет аналитик в обзоре.

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