Рубль закрыл торги вторника снижением к доллару и евро в ожидании развития санкционной темы

Москва. 4 октября. Доллар США и евро укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль ослабел к бивалютной корзине в ожидании развития санкционной темы.

Курс доллара США составил 58,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,4 руб./EUR1, подорожав на 2,8 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,3 рубля - до 57,8 рубля. Курс китайского юаня опустился к закрытию дня на 6,9 копейки - до 8,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника ослаблением к доллару и евро на ожиданиях развития санкционной темы, в результате чего могут быть прекращены биржевые торги "недружественными" валютами.

ЦБ РФ для более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, говорится в сообщении регулятора. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, отмечает регулятор.

Альтернативная процедура формирования курсов понадобилась в связи с санкционными угрозами. Рынок ждал санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"), которые лишат "Мосбиржу" возможности торговать долларом, еще в минувшую пятницу, однако пока этот сценарий не реализовался.

Согласно сообщениям ЦБ РФ, официальные курсы доллара США, евро и юаня в случае отсутствия данных торгов этими валютами на "Московской бирже" будут устанавливаться на основе информации из отчетности кредитных организаций о сделках с этими валютами, заключенными в течение текущего дня до 15:30 МСК. В случае отсутствия информации от этих двух источников курсы будут устанавливаться на основе данных, полученных Банком России в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. Если курсы невозможно будет рассчитать, то они будут установлены на уровне значений предыдущего дня.

Курсы других иностранных валют к рублю будут устанавливаться на основе соотношения данных о курсе доллара к рублю и курсе доллара к иностранным валютам, размещенных на официальных сайтах центральных (национальных) банков.

Заметная разница в динамике пар обусловлена существенным укреплением евро на рынке Forex. Публикуемые в США в последние дни данные хуже прогнозов, это дает рынкам сигналы того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность.

Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается, отмечает Market Watch. В этой связи участники рынка фиксируют прибыль по доллару, в предыдущие дни обновившему максимумы в паре с евро с декабря 2002 года.

ФРС США предстоит продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку инфляционное давление оказалось слишком устойчивым, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. "Политика ФРС уже начала сдерживать спрос в экономике и ослаблять инфляционное давление, однако наша работа еще не сделана, - сказал он. - Я полагаю, нам еще предстоит пройти длинный путь".

"Нам необходимо добиться того, чтобы инфляция начала двигаться вниз, к целевому показателю ФРС в 2%, - также сказал Уильямс. - Однако понятно, что скорость ужесточения политики, а также уровень, до которого мы поднимем ставку, будет зависеть от статданных и развития ситуации в экономике".

ФРС с начала 2022 года повысила ставку на 3 процентных пункта (п.п.), до 3-3,25% годовых, стремясь ослабить инфляцию. В сентябре ставка была повышена на 0,75 п.п. по итогам третьего заседания подряд.

Прогнозы руководителей американского ЦБ, опубликованные по итогам сентябрьского заседания, показали, что ставка составит 4,4% к концу 2022 года и 4,6% к концу 2023 года.

Нефтяные котировки усилили подъем вечером во вторник в ожидании встречи государств ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квоты на добычу сырья.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК во вторник составляет $92,03 за баррель, что на 3,57% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 3,78%, до $86,79 за баррель.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

Между тем с сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота в рамках коалиции увеличивалась, что позволяло государствам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тыс. б/с.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник рубль не показывал ярко выраженной динамики после волатильных торгов накануне. "Риски блокировок недружественных валют пока не реализовались, но в целом перспектива такого сценария сдерживает рост курса. Дополнительную поддержку рублю оказывал рост нефтяных цен - фьючерсы Brent во вторник смогли превысить $92 за баррель на ожиданиях сокращения добычи со стороны ОПЕК+ и глобальном ослаблении доллара. Пока санкционные риски в целом сохраняются, и в среду курс пары "доллар-рубль" вряд ли значительно превысит 59,25 руб./$1", - говорит Григорьев.

"На фоне февральских событий график пары "доллар-рубль" образовал волну старшей размерности, после чего "ушел" в более чем полугодовое пике. В настоящий момент мы видим явное развитие второй волны, которое, с высокой вероятностью, даст импульс вверх на уровень 70 руб./$1, после чего последует обновление текущих минимумов. Дальнейшее развитие событий может утянуть курс пары "доллар-рубль" даже ниже 50 руб./$1. С точки зрения экономики, это может вызвать локальный кризис со всеми вытекающими последствиями - дефицит бюджета и т.д. Еврозона, которая в текущих геополитических условиях находится между "молотом и наковальней", оказывается в крайне непростом положении, поэтому по евро мы также можем увидеть некоторый отскок "мертвой кошки" к уровням 60-65 руб. и дальнейшее снижение к уровню 50 руб./EUR1. Данный сценарий заложен примерно на 4-6 месяцев. В целях диверсификации можно "уйти" в юань, который "ходит" к доллару примерно в том же направлении, что и рубль, но более устойчив и не подвержен санкционным рискам для россиян в отличие от тех же доллара и евро", - рассказал в интервью "Интерфаксу" брокер, специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 октября на 1,2249 рубля, до 58,7913 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,778 рубля, до 56,1725 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 99,54 копейки по отношению к понедельнику и составил 58,8547 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 93,09 копейки и составил 58,8577 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 979,086 млн, из которых $970,332 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 008,754 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 1,7587 рубля, до 56,1855 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,7582 рубля, до 56,0496 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 082,414 млн, из которых EUR238,18 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR844,234 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 4 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 1 трлн 718 млрд рублей) в среднем по ставке 7,33% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 сентября, банки разместили 1 трлн 663,9 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 663,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 8,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 13 б.п. - до 8,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 12 б.п. - до 8,13% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 5 б.п. - до 8,2% и 8,24% годовых соответственно.