Рубль, вероятно, ослабнет до 60 руб./$1 к концу 2022г - Sber CIB

Курс рубля, вероятно, ослабнет до уровня 60 руб./$1 к концу текущего года, предполагают аналитики Sber CIB.

"Курс рубля останется сильным, поскольку экспорт по-прежнему высокий, а привлекательность валютных сбережений падает. На конец года ожидаем уровень 60 руб./$1. Этот же уровень может сохраниться и в следующем году", - указывают эксперты в комментарии.

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