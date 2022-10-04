Рынок акций РФ пока сохраняет шансы на развитие отскока - "Велес Капитал"

Российский рынок акций пока сохраняет шансы на развитие коррекции верх, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС отступили от ближайших сопротивлений 2050 и 1120 пунктов соответственно, что указывает на некоторую неуверенность игроков на повышение. Тем не менее у российского рынка до объявления о новых санкциях и закрытия дивидендных реестров сохраняются неплохие шансы на развитие восходящей коррекции", - отмечает эксперт в комментарии.

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