ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в октябре - ITI Capital

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на текущем уровне (7,5% годовых) по итогам заседания 28 октября 2022 года, полагают аналитики ITI Capital. При этом больший акцент при принятии решения вновь сместится на оценку вероятности того, что геополитические риски окажутся обоснованными, говорится в комментарии.

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