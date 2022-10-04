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Главная / Мнения аналитиков / ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в октябре - ITI Capital
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04 октября 2022 года 17:55
ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в октябре - ITI Capital
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на текущем уровне (7,5% годовых) по итогам заседания 28 октября 2022 года, полагают аналитики ITI Capital. При этом больший акцент при принятии решения вновь сместится на оценку вероятности того, что геополитические риски окажутся обоснованными, говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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