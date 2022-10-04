Рубль днем растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 4 октября. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 58,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,28 руб./EUR1, подорожав на 2,68 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,13 рубля - до 57,63 рубля. Курс китайского юаня опустился к середине дня на 9,9 копейки - до 8,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленные движения к доллару и к евро на дневных торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Публикуемые в США в последние дни данные хуже прогнозов, это дает рынкам сигналы того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность, отмечают эксперты.

Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается, отмечает Market Watch.

Индекс ISM Manufacturing опустился в прошлом месяце до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник. Аналитики в среднем ожидали его снижения до 52,2 пункта, по данным Trading Economics.

ФРС США предстоит продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку инфляционное давление оказалось слишком устойчивым, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. "Политика ФРС уже начала сдерживать спрос в экономике и ослаблять инфляционное давление, однако наша работа еще не сделана, - сказал он. - Я полагаю, нам еще предстоит пройти длинный путь".

"Нам необходимо добиться того, чтобы инфляция начала двигаться вниз, к целевому показателю ФРС в 2%, - также сказал Уильямс. - Однако понятно, что скорость ужесточения политики, а также уровень, до которого мы поднимем ставку, будет зависеть от статданных и развития ситуации в экономике".

ФРС с начала 2022 года повысила ставку на 3 процентных пункта (п.п.), до 3-3,25% годовых, стремясь ослабить инфляцию. В сентябре ставка была повышена на 0,75 п.п. по итогам третьего заседания подряд.

Прогнозы руководителей американского ЦБ, опубликованные по итогам сентябрьского заседания, показали, что ставка составит 4,4% к концу 2022 года и 4,6% к концу 2023 года.

Поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть. Средняя цена нефти марки Urals в январе-сентябре 2022 года сложилась в размере $80,58 за баррель, сообщил накануне Минфин РФ. За тот же период 2021 года она составила $65,96 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 22%. В сентябре цена составила $68,25 за баррель, что в 1,06 раза меньше, чем в сентябре 2021 года ($72,46 за баррель), сообщил Минфин. В августе средняя цена Urals была выше прошлогодней - $74,73 против $68 за баррель.

Цены на нефть повышаются во вторник, участники рынка ждут встречи государств ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квоты на добычу нефти.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК во вторник составляет $90,29 за баррель, что на 1,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,34%, до $84,75 за баррель.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота ОПЕК+ увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тыс. б/с.

Цены на нефть упали на 25% в прошедшем квартале на фоне сигналов ослабления мировой экономики в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС. Эксперты опасаются глобальной рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть.

Давление на нефть также оказали рост доллара США и неопределенности, связанные с антиковидными ограничениями в Китае, крупнейшем импортере нефти, пишет Trading Economics.

"В понедельник рубль продолжил показывать высокие уровни волатильности. Так, курс пары "доллар-рубль" вчера двигался в широком диапазоне - 56,9-59,62 руб./$1. День он закончил ростом на 0,7% - до 58,86 руб./$1. Курс пары "евро-рубль" при этом заметно снизился по итогам понедельника - вероятно, такой динамике способствовали сохраняющиеся опасения санкций со стороны ЕС. Сегодня рубля продолжит определяться поступающими санкционными новостями. Если ограничения торгов "недружественными" валютами так и не будут введены, то курс пары "доллар-рубль" может вырасти в сторону 60 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На наш взгляд, в текущих условиях неопределенности потенциал ослабления рубля в краткосрочной перспективе выглядит ограниченным. Попытки пары "доллар-рубль" подняться выше 60 руб./$1 и попытки пары "евро-рубль" закрепиться выше 58 руб./EUR1 будут формировать повышенную активность на стороне предложения валюты. При условии отсутствия санкций против российской биржевой валютной инфраструктуры тенденция сокращения профицита баланса товаров и услуг подталкивает рубль к ослаблению. Если ощущение реального риска санкций против НКЦ снизится, то рубль довольно быстро переползет выше уровня 60 за единицу валюты США", - полагает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Банк России во вторник, 4 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 1 трлн 718 млрд рублей) в среднем по ставке 7,33% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 сентября, банки разместили 1 трлн 663,9 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 663,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 8,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 13 б.п. - до 8,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 12 б.п. - до 8,13% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 5 б.п. - до 8,2% и 8,24% годовых соответственно.