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04 октября 2022 года 11:30

Рынок акций РФ утром отыграл внешний позитив и залег в боковик, динамика "фишек" смешанная

Москва. 4 октября. Рынок акций РФ утром во вторник отыграл ростом позитивные сигналы с внешних площадок и отсутствие новостей в антироссийской санкционной риторике Запада, после чего залег в боковик в ожидании новых драйверов. Индекс МосБиржи консолидируется в районе 2040 пунктов при смешанной динамике blue chips.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2041,71 пункта (-0,01%, в начале торгов индекс поднимался к 2080 пунктам), индекс РТС - 1099,33 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,3%.

Доллар стоит 58,6 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "префы" Сбербанка (-1,4%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,3%), OZON (MOEX: OZON) (+3,5%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+3,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным: нефть торгуется в плюсе, азиатские рынки растут, индекс доллара в легком минусе, а Резервный банк Австралии неожиданно повышает ставку меньше, чем ожидалось. Вероятно, что российский рынок продолжит попытки роста, хотя и не столь агрессивно, как накануне. Динамика рубля скорее выглядит загадкой, так как могут продолжиться продажи средств с европейских счетов с последующей конвертацией в юани.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", мощное начало октября дает надежду на то, что этот месяц будет более удачным для российского рынка акций, чем сентябрь. Дополнительным фактором поддержки локальных акций может послужить ликвидность, которая частично поступит на рынок от дивидендных выплат "Газпрома".

По индексу S&P 500 "медвежий" тренд так и не сломлен, но отскоки на таком рынке также возможны из-за фактора перепроданности, поэтому краткосрочно не исключен сценарий краткосрочного ралли. По статистике вторник относительно спокойный день: ЕС опубликует индекс цен производителей (м/м), глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, в США выйдут данные о недельных запасах нефти.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, внешние рынки демонстрируют готовность продолжить коррекционный рост, что поддерживает котировки российских бумаг. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала примерно до 3,65%, по сравнению с более чем 4% на прошлой неделе. Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях того, что ОПЕК+ может согласиться на значительное сокращение добычи нефти на заседании в среду.

В США индексы акций накануне выросли на 2,3-2,7%, подъем Dow Jones (+2,7%) стал максимальным с февраля. Инвесторы ожидают сохранения высокой волатильности рынка акций в последние три месяца текущего года, оценивая глобальные геополитические и экономические риски, пишет Market Watch.

Следом за США во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 1,4-2,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1,5%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Гонконга - в связи с Праздником двойной девятки.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи, рассчитываемый S&P Global, снизился до 47,3 пункта в сентябре с 47,6 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Таким образом, активность в секторе снижается третий месяц подряд.

На нефтяном рынке на европейской сессии во вторник цены продолжают рост на ожиданиях сокращения добычи странами альянса ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $89,15 за баррель (+0,3% и +4,4% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $83,77 за баррель (+0,2% и +5,2% в понедельник).

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота ОПЕК+ увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тысяч б/с.

Цены на нефть упали на 25% в прошедшем квартале на фоне сигналов ослабления мировой экономики в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Эксперты опасаются глобальной рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+20%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+7,1%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,2%).

Акционеры ПАО "Белуга Групп" (MOEX: BELU) (+1,8%, до 2719 рублей) в ходе внеочередного собрания приняли решение направить прибыль за первое полугодие 2022 года на выплату дивидендов в размере 150 рублей на акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 13 октября.

Общая сумма дивидендов по итогам первого полугодия составит 1,996 млрд рублей (без учета казначейских акций), что составляет 88% чистой прибыли компании по МСФО за январь-июнь 2022 года. Таким образом, дивидендные выплаты по итогам первого полугодия вырастут вдвое (на 106%) по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, сообщала компания ранее.

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,4%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,1%), бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,09 млрд рублей (из них 2,865 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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