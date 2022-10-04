Средняя цена золота в 4К22 составит, скорее всего, $1660/унц. - Sber CIB

Средняя цена золота в четвертом квартале текущего года составит, скорее всего, $1660 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики Sber CIB.

"В США продолжится ужесточение монетарной политики, что окажет фундаментальное давление на котировки золота. К концу года цены будут ниже текущих уровней, но волатильность сохранится. Ждем, что золото останется в среднем в четвертом квартале 2022 года на уровне $1660 за тройскую унцию", - говорится в комментарии экспертов.

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