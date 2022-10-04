Вероятно снижение котировок акций Rivian в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятна коррекция вниз котировок акций Rivian в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции Rivian прибавили в цене 7,5% на расширенных торгах в понедельник, поскольку компании удалось в 3К22 увеличить выпуск электромобилей на 67% г/г (до 7400 единиц) и сохранить годовой прогноз производства на уровне 25000 автомобилей. Мы считаем, что рынок чрезмерно оптимистично отнесся к подтвержденным прогнозам, и в ближайшее время ожидаем коррекции в бумагах автопроизводителя", - отмечают эксперты в комментарии.

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