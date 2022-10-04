Индекс Мосбиржи может подняться к 2300п к концу 4К22 - Sber CIB

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2300 пунктов к концу текущего квартала, считают аналитики Sber CIB.

"Масштабное "бегство от риска" на фоне геополитики привело к падению индекса Мосбиржи и свело на нет весь рост, наблюдавшийся в последний месяц лета. При этом поддержать рынок акций может выплата дивидендов российскими компаниями в октябре. Ожидаем индекс Мосбиржи на конец квартала на уровне 2300 пунктов", - указывают эксперты в прогнозе.

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