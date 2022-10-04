Сильный рост цены акций Intel в текущий момент маловероятен - Инвестбанк Синара

Сильный рост котировок акций Intel Corp. на фоне подготовки к проведению первичного размещения акций подразделения компании Mobileye маловероятен, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Компания Intel направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы, необходимые для проведения первичного размещения акций подразделения Mobileye, стоимость которого предварительно оценивается в $50 млрд (50% капитализации Intel). О планах размещения стало известно еще в декабре 2021 года, поэтому сделка уже частично учтена, по нашему мнению, в стоимости акций эмитента и мы не ожидаем сильного рост котировок", - пишут эксперты.

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