"Финам" повысил рейтинг бумаг The Utilities Select Sector SPDR Fund до "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рейтинг бумаг The Utilities Select Sector SPDR Fund с "держать" до "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих акций была сохранена экспертами на уровне $78 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 19% без учета дивидендов.

"Просадка бумаг The Utilities Select Sector SPDR Fund в последние недели дает инвесторам шанс увеличить долю коммунального сектора в портфелях по выгодной цене. Страх рецессии на американском и глобальном рынках продолжает расти, подогреваемый статданными, свидетельствующими об общей тенденции замедления экономической активности. Это может поддержать котировки в силу защитной природы Utilities, доходы которых в случае замедления экономики будут падать медленнее широкого рынка", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

The Utilities Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Utilities Select Sector Index, который преимущественно включает ведущие американские коммунальные компании, занимающиеся поставками электроэнергии, газа, воды и пара.

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