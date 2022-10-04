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04 октября 2022 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 75 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 75 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,4%, стоп-приказ: 57 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Странам Евросоюза не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров в рамках нового пакета ограничений, что обеспечит продолжение экспорта продукции компании, отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от линии поддержки после существенной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 75 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 57 руб. риск на портфель составит 0,86%", - указывают в "Финаме". "АЛРОСА" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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