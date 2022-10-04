"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Netflix с целью $285

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Netflix Inc. с целью $285 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $212, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения цена бумаги подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 4% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $212 риск на портфель составит 0,50%", - указывают эксперты.

Netflix Inc. - американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

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