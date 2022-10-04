Предпочтением среди телекомов остаются акции МТС - Инвестбанк Синара

Акции "МТС" остаются предпочтением среди бумаг телекоммуникационного сектора на российском рынке акций, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Согласно представленной Минцифры информации, во 2К22 объем передачи мобильных данных в России уменьшился на 2,3% к/к (до 8,3 млрд Гб). Снижение зафиксировано впервые в истории, раньше трафик неизменно увеличивался как в квартальном, так и годовом сопоставлении. Сокращение трафика связано главным образом с блокировкой некоторых зарубежных социальных сетей, а также с прекращением по собственной инициативе деятельности в России ряда иностранных интернет-ресурсов и поставщиков контента. Потери не удалось компенсировать даже за счет заметного роста трафика многих отечественных онлайн-ресурсов, - отмечает эксперт Константин Белов. - Замедление роста объема мобильных данных наблюдалось уже несколько лет, но темпы оставались высокими и превышали темпы роста выручки операторов мобильной связи. Мы считаем сокращение трафика во 2К22 временным явлением, так как предпочтения пользователей интернета меняются, а спрос на телекоммуникационные услуги в целом останется, по нашему мнению, сильным. В этой отрасли мы отдаем предпочтение "МТС", учитывая лидирующие позиции компании на рынке и привлекательную дивидендную доходность ее акций".

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