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04 октября 2022 года 09:12

Подъем Dow Jones стал максимальным с февраля

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник. Основные фондовые индексы стран АТР уверенно повышаются во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник.

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом первую торговую сессию четвертого квартала, подъем Dow Jones Industrial Average стал максимальным с февраля, составив 2,7%.

Инвесторы ожидают сохранения высокой волатильности рынка акций в последние три месяца текущего года, оценивая глобальные геополитические и экономические риски, пишет Market Watch.

"Сейчас так много факторов, создающих напряженность, и кризисов, и все это происходит одновременно, - говорит аналитик ING Groep Карстен Бржески. - Это способствует росту волатильности фондового рынка и повышает неопределенность".

Статданные, опубликованные в понедельник, показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года. Это было воспринято рынком как сигнал того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность, отмечают эксперты.

Индекс ISM Manufacturing опустился в прошлом месяце до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его снижения до 52,2 пункта, по данным Trading Economics.

Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается, отмечает Market Watch.

"Рынок уже начал закладывать вероятность того, что ФРС сделает паузу в ужесточении политики после декабрьского заседания, - отмечает главный аналитик по Северной и Южной Америке OANDA Corp. Эд Мойя. - Мы видим ослабление промышленной активности, возникновение новых финансовых рисков, а также быстрое "охлаждение" рынка жилья. Риски слишком высоки, и Федрезерву, вероятно, будет сложно сохранять свой агрессивный подход".

Индикаторы всех 11 отраслевых групп индекса S&P 500 завершили торги в понедельник в плюсе, лидером роста стал подындекс нефтяных компаний, подскочивший более чем на 5% на фоне подъема цен на нефть.

Стоимость бумаг Marathon Oil (SPB: MRO) Corp. увеличилась почти на 11%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 7,5%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 5,6%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 5,3%, Dominion Energy (SPB: D) Inc. - на 2,9%.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 8,6%. Американский производитель электромобилей увеличил поставки в июле-сентябре почти на 35% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до рекордных 343,83 тыс. Показатель, однако, оказался хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов, которые ожидали, что поставки составят 371 тыс. электромобилей.

Стоимость бумаг Peloton Interactive (SPB: PTON) Inc. поднялась на 7,8% на информации о заключении компанией партнерского соглашения с сетью отелей Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT).

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 4,7%. Подразделение Intel, занимающееся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей - Mobileye - в минувшую пятницу направило Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США документы на первичное размещение акций.

Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) потеряли в цене 2,6%. В пятницу их стоимость упала на 23%, до 30-летнего минимума из-за слабой отчетности оператора круизов в третьем финквартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник вырос на 765,38 пункта (2,66%) и составил 29490,89 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 92,81 пункта (2,59%) - до 3678,43 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 239,82 пункта (2,27%) и составил 10815,43 пункта.

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно повышаются в ходе торгов во вторник вслед за американским фондовым рынком.

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом первую торговую сессию четвертого квартала, подъем Dow Jones Industrial Average стал максимальным с февраля, составив 2,7%.

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Гонконга - в связи с Праздником двойной девятки.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК выросло на 2,8%.

Лидерами роста среди компонентов индекса выступают акции Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (+8,4%), Itochu Corp. (+7,9%) и Marubeni Corp. (+6,8%).

Кроме того, повышается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (+5,1%), производителя потребительской электроники Sony (+2,3%), автомобильных Nissan Motor (+2%) и Toyota Motor (+2,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 2,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи, рассчитываемый S&P Global, снизился до 47,3 пункта в сентябре с 47,6 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Таким образом, активность в секторе снижается третий месяц подряд.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросли на 4%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 3,75%.

Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto увеличились на 3,8% и 3,1% соответственно.

Резервный банк Австралии (RBA) неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза.

Ставка была увеличена во вторник на 25 базисных пунктов (б.п.), до 2,6%. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п., пишет The Wall Street Journal.

RBA поднимал ставку на 50 б.п. в июне, июле, августе и сентябре, стремясь замедлить инфляцию, которая, как ожидают в ЦБ, достигнет пика к концу 2022 года на уровне около 8%.

Цены на нефть продолжают расти во вторник, рынок ждет встречи государств ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квоты на добычу нефти.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $89,27 за баррель, что на $0,41 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $3,72 (4,4%), до $88,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,24 (0,29%), до $83,87 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $4,14 (5,2%), до $83,63 за баррель.

"Мы ожидаем существенного сокращения квоты ОПЕК+ на бумаге, однако в реальности его объем будет гораздо меньше", - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках ING Groep NV в Сингапуре.

"Снижение на 1 млн б/с будет означать реальное уменьшение добычи менее чем на 400 тыс. б/с", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота ОПЕК+ увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тысяч б/с.

Цены на нефть упали на 25% в прошедшем квартале на фоне сигналов ослабления мировой экономики в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Эксперты опасаются глобальной рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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