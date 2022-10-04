Подъем Dow Jones стал максимальным с февраля
Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом первую торговую сессию четвертого квартала, подъем Dow Jones Industrial Average стал максимальным с февраля, составив 2,7%.
Инвесторы ожидают сохранения высокой волатильности рынка акций в последние три месяца текущего года, оценивая глобальные геополитические и экономические риски, пишет Market Watch.
"Сейчас так много факторов, создающих напряженность, и кризисов, и все это происходит одновременно, - говорит аналитик ING Groep Карстен Бржески. - Это способствует росту волатильности фондового рынка и повышает неопределенность".
Статданные, опубликованные в понедельник, показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года. Это было воспринято рынком как сигнал того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность, отмечают эксперты.
Индекс ISM Manufacturing опустился в прошлом месяце до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его снижения до 52,2 пункта, по данным Trading Economics.
Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается, отмечает Market Watch.
"Рынок уже начал закладывать вероятность того, что ФРС сделает паузу в ужесточении политики после декабрьского заседания, - отмечает главный аналитик по Северной и Южной Америке OANDA Corp. Эд Мойя. - Мы видим ослабление промышленной активности, возникновение новых финансовых рисков, а также быстрое "охлаждение" рынка жилья. Риски слишком высоки, и Федрезерву, вероятно, будет сложно сохранять свой агрессивный подход".
Индикаторы всех 11 отраслевых групп индекса S&P 500 завершили торги в понедельник в плюсе, лидером роста стал подындекс нефтяных компаний, подскочивший более чем на 5% на фоне подъема цен на нефть.
Стоимость бумаг Marathon Oil (SPB: MRO) Corp. увеличилась почти на 11%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 7,5%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 5,6%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 5,3%, Dominion Energy (SPB: D) Inc. - на 2,9%.
Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 8,6%. Американский производитель электромобилей увеличил поставки в июле-сентябре почти на 35% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до рекордных 343,83 тыс. Показатель, однако, оказался хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов, которые ожидали, что поставки составят 371 тыс. электромобилей.
Стоимость бумаг Peloton Interactive (SPB: PTON) Inc. поднялась на 7,8% на информации о заключении компанией партнерского соглашения с сетью отелей Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT).
Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 4,7%. Подразделение Intel, занимающееся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей - Mobileye - в минувшую пятницу направило Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США документы на первичное размещение акций.
Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) потеряли в цене 2,6%. В пятницу их стоимость упала на 23%, до 30-летнего минимума из-за слабой отчетности оператора круизов в третьем финквартале.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник вырос на 765,38 пункта (2,66%) и составил 29490,89 пункта.
Standard & Poor''s 500 поднялся на 92,81 пункта (2,59%) - до 3678,43 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 239,82 пункта (2,27%) и составил 10815,43 пункта.
Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно повышаются в ходе торгов во вторник вслед за американским фондовым рынком.
Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом первую торговую сессию четвертого квартала, подъем Dow Jones Industrial Average стал максимальным с февраля, составив 2,7%.
Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Гонконга - в связи с Праздником двойной девятки.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК выросло на 2,8%.
Лидерами роста среди компонентов индекса выступают акции Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (+8,4%), Itochu Corp. (+7,9%) и Marubeni Corp. (+6,8%).
Кроме того, повышается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (+5,1%), производителя потребительской электроники Sony (+2,3%), автомобильных Nissan Motor (+2%) и Toyota Motor (+2,7%).
Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 2,4%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи, рассчитываемый S&P Global, снизился до 47,3 пункта в сентябре с 47,6 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Таким образом, активность в секторе снижается третий месяц подряд.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросли на 4%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 3,75%.
Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto увеличились на 3,8% и 3,1% соответственно.
Резервный банк Австралии (RBA) неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза.
Ставка была увеличена во вторник на 25 базисных пунктов (б.п.), до 2,6%. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п., пишет The Wall Street Journal.
RBA поднимал ставку на 50 б.п. в июне, июле, августе и сентябре, стремясь замедлить инфляцию, которая, как ожидают в ЦБ, достигнет пика к концу 2022 года на уровне около 8%.
Цены на нефть продолжают расти во вторник, рынок ждет встречи государств ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квоты на добычу нефти.
Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $89,27 за баррель, что на $0,41 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $3,72 (4,4%), до $88,86 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,24 (0,29%), до $83,87 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $4,14 (5,2%), до $83,63 за баррель.
"Мы ожидаем существенного сокращения квоты ОПЕК+ на бумаге, однако в реальности его объем будет гораздо меньше", - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках ING Groep NV в Сингапуре.
"Снижение на 1 млн б/с будет означать реальное уменьшение добычи менее чем на 400 тыс. б/с", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота ОПЕК+ увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тысяч б/с.
Цены на нефть упали на 25% в прошедшем квартале на фоне сигналов ослабления мировой экономики в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Эксперты опасаются глобальной рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть.