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04 октября 2022 года 09:58

Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 4 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также отсутствию новых сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом первую торговую сессию четвертого квартала, подъем Dow Jones Industrial Average стал максимальным с февраля, составив 2,7%. Инвесторы ожидают сохранения высокой волатильности рынка акций в последние три месяца текущего года, оценивая глобальные геополитические и экономические риски.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года. Это было воспринято рынком как сигнал того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность, отмечают эксперты. Индекс ISM Manufacturing опустился в прошлом месяце до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его снижения до 52,2 пункта. Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается.

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно повышаются в ходе торгов во вторник вслед за американским фондовым рынком. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Гонконга - в связи с Праздником двойной девятки. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 2,93%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 2,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 3,75%.

Резервный банк Австралии (RBA) неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза. Ставка была увеличена во вторник на 25 базисных пунктов, до 2,6% годовых. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 базисных пунктов. RBA поднимал ставку на 50 базисных пунктов в июне, июле, августе и сентябре, стремясь замедлить инфляцию, которая, как ожидают в ЦБ, достигнет пика к концу 2022 года на уровне около 8%.

Цены на нефть продолжают расти во вторник, рынок ждет встречи государств ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квоты на добычу нефти. Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с). Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК во вторник составила $89,42 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 4,4%, до $88,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,49%, до $84,04 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 5,2%, до $83,63 за баррель.

Цены на нефть упали на 25% в прошедшем квартале на фоне сигналов ослабления мировой экономики в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Эксперты опасаются глобальной рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 1,983 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,603 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 октября вырос на 0,81% и составил 107,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (1-3 октября) прибавил 0,86%, поднявшись до 796,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+3,02%), "Северсталь БО-06" (+2,3%) и "ГТЛК-001Р-10" (+1,77%), а в лидерах снижения - "Газпромбанк БО-17" (-1,16%) и "ГТЛК-002Р-01" (-0,03%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) планирует 10 октября с 11:00 до 15:30 МСК провести сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-01 объемом до 7 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения - 100% от номинала. Размещение пройдет в день исполнения оферты по выпуску. МБЭС разместил 10-летний выпуск на 7 млрд рублей в октябре 2019 года по ставке 7,9% годовых до оферты с исполнением 10 октября 2022 года. Ставка последующих двух купонов установлена на уровне 10,25% до следующей оферты - с исполнением 9 октября 2023 года. Дата погашения займа - 26 сентября 2029 года.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 7-9-го купонов облигаций класса Б в размере 12% годовых. Облигации класса Б объемом 2,013 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов - 30 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка текущего купона - 8,7% годовых. По выпуску 13 октября предстоит исполнение оферты.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) приобрело в рамках оферты 10 млн 526,201 тыс. облигаций серии 001Р-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 70,17% выпуска. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых. Ставка текущего купона - 8,4% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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