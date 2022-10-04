Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перcпектив цены бумаг Polymetal

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку перcпектив цены бумаг Polymetal, сообщается в комментарии.

"Итоги телеконференции Polymetal в понедельник не преподнесли сюрпризов рынку, так как заместитель гендиректора по финансам Максим Назимок в целом подтвердил информацию, ранее озвученную главным исполнительным директором в ходе конференц-звонка по результатам за 1П22 по МСФО, состоявшегося две недели назад. При текущих ценах на золото и курсе пары USD/RUB мы не предполагаем выплаты дивидендов в следующем году. В то же время выделение российских активов в отдельную компанию нам представляется более благоприятным сценарием для миноритарных акционеров, которые в таком случае получат на пропорциональной основе акции золотодобывающего предприятия. В конце октября Polymetal планирует опубликовать операционные результаты за 3К22", - отмечает эксперт Дмитрий Смолин.

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