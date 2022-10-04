Котировки нефти могут подняться к уровню $96/барр. - "Велес Капитал"

Котировки нефти марок Brent и WTI могут подняться к уровням $96 и $90 за баррель соответственно в рамках развития отскока в ожидании заседания ОПЕК+ в среду, на котором ожидается сокращение нефтедобычи более чем на 1 млн барр./день, благоприятное влияние на цены оказывает и снижение американского доллара, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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