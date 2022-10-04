Возможен рост цен ОФЗ на торгах во вторник - ПСБ

Восстановительный рост цен рублевых гособлигаций может продолжиться на торгах во вторник на сложившемся позитивном внешнем фоне, ближайшая вероятная цель доходности 10-летних ОФЗ - уровень 10% годовых, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

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