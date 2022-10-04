Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах во вторник - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах во вторник на позитивном внешнем фоне, индикатор взял курс на уровень 2200 пунктов, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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