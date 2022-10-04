Закрепление цены нефти выше $90/барр. в ближайшее время маловероятно - ПСБ

Закрепление котировок нефти марки Brent выше уровня в $90 за баррель в ближайшее время маловероятно, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Ценам на нефть марки Brent в понедельник удалось закрыть пятничное снижение, ближайший фьючерс вплотную подбирается к "круглому" уровню в $90 за баррель. Поддержкой выступают скорректировавший доллар (индекс DXY развернулся вниз к 111 п.) и спекуляции на тему возможного большого сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ на заседании в среду. Оптимизм, в случае позитивного решения альянса, может обусловить краткосрочный подъем нефтяных котировок выше $90, но без поддержки геополитики мы не верим в закрепление нефти выше этого уровня, - пишет аналитик в комментарии. - По сути, из-за хронического недовыполнения квот страны ОПЕК+ в реальности не смогут показать серьезного сокращения добычи, а значит, эффект для рынка будет небольшим. Опасения относительно замедления темпов мировой экономики все еще в силе, и любые слабые экономические данные могут вернуть их на первый план. Впрочем, во вторник и завтра при поддержке оптимистичных настроений участников рынка нефть марки Brent будет пытаться тестировать $90 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.