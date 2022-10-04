Стоит пока ограничиться краткосрочными спекулятивными операциями на рынке акций РФ - Freedom Finance Global

Инвесторам стоит ограничиться краткосрочными спекулятивными операциями на российском рынке акций в настоящее время, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Торговая динамика на российском рынке акций трудно прогнозируема, возможно продолжение роста. Направление движения будет сильно зависеть от новостного фона. Ориентира для индекса Мосбиржи не даем. Рекомендуем ограничиться краткосрочными спекулятивными операциями. Не стоит искать долгосрочных точек входа в рынок. Оптимальной стратегией до снижения волатильности остаются внутридневные спекуляции или позиция "вне рынка", - пишет эксперт.

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