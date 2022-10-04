Целями текущего подъема индекса Мосбиржи могут стать уровни 2190-2220п - BCS Express

Целями текущего подъема индекса Мосбиржи могут стать уровни 2190-2220 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи рос на протяжении всего понедельника, позитивно реагируя на сильный внешний фон. Закрытие проходило на максимуме сессии - выше 2050 пунктов, что с технической точки зрения является положительным сигналом. В случае закрепления около текущих отметок во вторник-среду далее цели движения наверх по индексу можно будет смещать в район 2190-2220 пунктов", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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