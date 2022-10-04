Возможен рост цены нефти выше $90/барр. в случае сокращения добычи ОПЕК+ - BCS Express

Возможен подъем котировок нефти марки Brent выше уровня в $90 за баррель в случае сокращения ОПЕК+ добычи сырья, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть начали неделю с роста на 4% на фоне слухов о возможном сокращении добычи ОПЕК+ и ослабления доллара США, который скорректировался уже на 2,7% от максимумов. В то же время опрошенные Reuters эксперты ожидают роста запасов нефти в США, а Bloomberg сообщает о снижении экспорта российской нефти в Европу, - пишет аналитик инвесткомпании. - Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в верхнюю часть актуального торгового диапазона. Рубежом, отделяющим котировки от слома краткосрочного нисходящего тренда, является отметка $90 за баррель. В фокусе сейчас заседание ОПЕК+, которое запланировано на 5 октября. Если слухи о сокращении добычи подтвердятся, то подъем выше $90 за баррель и консолидация на этих уровнях выглядят вполне реальными".

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