.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль по итогам дня укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
Минфин готовит систему вычета из НДФЛ по всем инвестпродуктам
Минфин готовит систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить индивидуальные инвестиционные счета основного, первого, типа (ИИС-I) на инструменты нового формата. Это следует из разработанной ведомством концепции...
 
Снижается трафик торговых центров
Трафик в торговых центрах за предыдущую неделю потерял от 8 до 40%, свидетельствуют данные ритейлеров и ТЦ, опрошенных "Известиями". Так, по подсчетам Российского совета торговых центров (РСТЦ), падение составило около 15%. Вслед за трафиком...
 
Порядок приватизации объектов ЖКХ ужесточат
В Госдуму внесен правительственный законопроект, ужесточающий порядок приватизации объектов ЖКХ. В законопроекте речь идет о приватизации объектов тепло- и горячего водоснабжения, принадлежащих компаниям с долей государства свыше 50% или...
 
03 октября 2022 года 19:42

Рубль по итогам дня укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти

Москва. 3 октября. Доллар США отыграл потери и немного скорректировался вверх после падения в первой половине дня, евро упал на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро и заметно подорожавшей нефти.

Курс доллара США составил 58,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 53,6 руб./EUR1, подешевев на 3,1 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,17 рубля - до 56,49 рубля. Курс китайского юаня опустился к концу дня на 7,3 копейки - до 8,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к бивалютной корзине по итогам торов понедельника на фоне подорожавшей нефти. Ее котировки несколько сократили темпы роста к вечеру понедельника, однако все равно заметно выросли на сообщениях, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

ЦБ РФ для более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, говорится в сообщении регулятора, опубликованном в понедельник на его сайте. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, отмечает регулятор.

Соответствующие изменения Банк России планирует внести в порядок расчета и опубликования официальных курсов иностранных валют.

Альтернативная процедура формирования курсов понадобилась в связи с тем, что биржевые торги "недружественными" валютами в любой момент могут прекратиться из-за санкций. Рынок ждал санкций США против Национального клирингового центра (входит в группу "Московской биржи"), которые лишат "Мосбиржу" возможности торговать долларом, еще в минувшую пятницу, однако пока этот сценарий не реализовался.

Крупный бизнес, объединенный в Российский союз промышленников и предпринимателей, обеспокоен крепким курсом рубля и предлагает властям комплекс мер для его "выравнивания". Как сообщил в пятницу РСПП, эксперты союза внесли предложения в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, направив письма в ЦБ и Минфин.

На курс рубля, по мнению экспертов РСПП, можно, в частности, влиять "путем активизации создания Банком России резервов в валютах дружественных стран, прежде всего в юане". В том числе - "через операции по купле-продаже юаней и других валют дружественных стран Банком России до стабилизации курса".

Это предложение в целом соответствует стратегии властей: о возможности выхода уже в этом году на рынок с покупками "дружественной" валюты, в том числе и с целью "сглаживания курса", заявлял на днях глава Минфина Антон Силуанов.

Также эксперты союза "считают целесообразной активизацию усилий биржи и Банка России по предоставлению финансовым институтам дружественных стран доступа к российской биржевой инфраструктуре, а российским институтам - к клиринговым центрам зарубежных стран, что стимулирует выход из "токсичных" валют в дружественные".

Нефтяные котировки продолжают стремительно расти на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подскочили на 3,48% - до $88,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 4% - до $82,67 за баррель.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. WTI за неделю поднялась в цене на 1%, но потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Аналитики не исключают возвращения цен на нефть к отметке $100 за баррель.

Между тем эксперты предупреждают, что на рынке по-прежнему сильны опасения относительно сокращения спроса на топливо в ближайшие месяцы из-за замедления роста мировой экономики.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, пара "доллар-рубль" завершила торги вблизи 59 руб./$1, ранее в конце прошлой недели курс был близок к летним минимумам. "Рубль укреплялся под влиянием продаж экспортной выручки для уплаты налогов, а также закрытия валютных позиций частными инвесторами и компаниями на фоне рисков остановки биржевых торгов из-за санкционных ограничений. При реализации данного сценария дальнейшее внутреннее курсообразование будет происходить на основе дилерских котировок ведущих банков через уже готовые системы ЦБ. Текущий курс рубля, на наш взгляд, завышен с точки зрения макроусловий и интересов бюджета в среднесрочной перспективе", - говорит Алексеев.

"На российском валютном рынке утренние торги в понедельник не отражали единой динамики, однако первую половину дня рубль заканчивал укреплением вблизи отметки 56,76 по доллару. Данный уровень оказался дневным максимумом для российской валюты, и в последующие часы рубль лишь корректировался. Утреннее укрепление рубля можно связать со скачком вверх нефтяных котировок. Участники рынка ожидают от ОПЕК+ действий по резкому сокращению добычи на предстоящем заседании, и сегодня днем котировки марки Brent были близки к отметке в $90 за баррель. Впрочем, мы полагаем, что если даже тенденция на восстановление нефтяных котировок в ближайшие дни не получит продолжения, российской валюте будет по силам удерживать доллар ниже уровня 60 руб.", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 октября на 2,2677 рубля, до 57,5664 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,6568 рубля, до 54,3947 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,467 рубля по отношению к пятнице и составил 57,8593 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,7741 рубля и составил 57,9268 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 515,811 млн, из которых $1 млрд 339,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 176,367 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,112 рубля, до 54,4268 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 37,35 копейки, до 54,2914 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 119,905 млн, из которых EUR244,207 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR875,698 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,02% и 8,03% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,01% и 8,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,19% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 октября 2022 года 19:20
Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне отсутствия новых геополитических сообщений
Москва. 3 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне отсутствия новых сообщений на геополитическую тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене в рамках коррекции после заметного падения на прошлой неделе, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 19:19
Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры и нейтральной реакции на санкции к РФ
Москва. 3 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней сырьевой и фондовой конъюнктуры, а также нейтральной реакции инвесторов на умеренные новые антироссийские санкции Запада; индекс МосБиржи превысил 2040 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов во главе с Polymetal (+18,3%) и акции финансовых компаний.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 18:55
Фондовые индексы РФ в целом сохраняют потенциал краткосрочного роста - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют потенциал краткосрочного роста к уровням 2200 и 1200 пунктам соответственно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС показали уверенный рост на торгах в понедельник, при этом рублевый индикатор...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 18:22
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МТС 1Р-06, Казахстан-01, Роснефть 001Р-04, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании. "При выборе облигаций сейчас...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 17:53
Рубль, скорее всего, сможет остаться ниже 60 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, сможет остаться ниже уровня в 60 руб./$1 в ближайшие дни, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Утреннее укрепление рубля в понедельник можно связать со скачком вверх...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 17:19
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Colgate-Palmolive с целью $62
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $62 за штуку" с горизонтом 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,74%, стоп-приказ: $74,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. После комментариев ФРС о дальнейшем повышении...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 16:57
"Финам" снизил прогнозную стоимость акций Home Depot до $313,3
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Home Depot Inc. до $313,3 за штуку в перспективе до января 2023 года, что предполагает потенциал роста 12,6% от текущего уровня, в связи с рыночной переоценкой рисков и увеличением ключевой ставки, сообщается в аналитическом материале инвестиционной...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 16:37
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58-59 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM
Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58-59 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. "Мы прогнозируем движение рубля в коридоре 58-59 руб./$1 на текущей неделе, поскольку не ожидаем дальнейшего восстановления российского импорта,...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:55
Котировкам золота нужны позитивные сигналы для роста - ПСБ
Слабые данные по рынку труда в США вместе с проблемами в экономике Великобритании могут стать катализаторами для роста стоимости золота, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. Последние четыре торговые сессии стоимость фьючерса на золото предпринимает попытки преодолеть уровень...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:40
Рубль днем растет к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти
Москва. 3 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:28
S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3580-3630 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "Индекс S&P 500 ушел ниже важной поддержки на уровне 3600 пунктов. RSI вновь оказался под отметкой 30 пунктов. Индикатор MACD...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:00
Акции Энел Россия - вероятная привлекательная ставка на дивиденды - Sber CIB
Акции "Энел Россия" могут стать одной из наиболее привлекательных ставок на дивиденды в секторе электроэнергетики на российском рынке акций на фоне крайне низких котировок, считают аналитики Sber CIB. Президент России Владимир Путин разрешил продажу контрольного пакета акций компании "Энел Россия"...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 14:28
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Beluga Group и Healthpeak Properties на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "3 октября ВОСА "Белуга Групп" рассмотрит вопрос дивидендов за 1П22: рекомендация совета директоров составляет 150 рублей за бумагу (дивидендная...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 14:06
Возможно устойчивое ослабление рубля в 4К22 - BCS Express
Баланс спроса и предложения уже меняется в негативную для российской валюты сторону, возможно устойчивое ослабление рубля в четвертом квартале текущего года, говорится в обзоре эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Последние месяцы создали впечатление непоколебимости курса рубля и почти полной...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 13:28
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 55-60 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"
Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль на текущей неделе составляет 55-60 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Укрепление российской валюты по-прежнему отражает риск того, что биржевые торги...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.