Рубль по итогам дня укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти

Москва. 3 октября. Доллар США отыграл потери и немного скорректировался вверх после падения в первой половине дня, евро упал на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро и заметно подорожавшей нефти.

Курс доллара США составил 58,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 53,6 руб./EUR1, подешевев на 3,1 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,17 рубля - до 56,49 рубля. Курс китайского юаня опустился к концу дня на 7,3 копейки - до 8,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к бивалютной корзине по итогам торов понедельника на фоне подорожавшей нефти. Ее котировки несколько сократили темпы роста к вечеру понедельника, однако все равно заметно выросли на сообщениях, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

ЦБ РФ для более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, говорится в сообщении регулятора, опубликованном в понедельник на его сайте. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, отмечает регулятор.

Соответствующие изменения Банк России планирует внести в порядок расчета и опубликования официальных курсов иностранных валют.

Альтернативная процедура формирования курсов понадобилась в связи с тем, что биржевые торги "недружественными" валютами в любой момент могут прекратиться из-за санкций. Рынок ждал санкций США против Национального клирингового центра (входит в группу "Московской биржи"), которые лишат "Мосбиржу" возможности торговать долларом, еще в минувшую пятницу, однако пока этот сценарий не реализовался.

Крупный бизнес, объединенный в Российский союз промышленников и предпринимателей, обеспокоен крепким курсом рубля и предлагает властям комплекс мер для его "выравнивания". Как сообщил в пятницу РСПП, эксперты союза внесли предложения в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, направив письма в ЦБ и Минфин.

На курс рубля, по мнению экспертов РСПП, можно, в частности, влиять "путем активизации создания Банком России резервов в валютах дружественных стран, прежде всего в юане". В том числе - "через операции по купле-продаже юаней и других валют дружественных стран Банком России до стабилизации курса".

Это предложение в целом соответствует стратегии властей: о возможности выхода уже в этом году на рынок с покупками "дружественной" валюты, в том числе и с целью "сглаживания курса", заявлял на днях глава Минфина Антон Силуанов.

Также эксперты союза "считают целесообразной активизацию усилий биржи и Банка России по предоставлению финансовым институтам дружественных стран доступа к российской биржевой инфраструктуре, а российским институтам - к клиринговым центрам зарубежных стран, что стимулирует выход из "токсичных" валют в дружественные".

Нефтяные котировки продолжают стремительно расти на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подскочили на 3,48% - до $88,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 4% - до $82,67 за баррель.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. WTI за неделю поднялась в цене на 1%, но потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Аналитики не исключают возвращения цен на нефть к отметке $100 за баррель.

Между тем эксперты предупреждают, что на рынке по-прежнему сильны опасения относительно сокращения спроса на топливо в ближайшие месяцы из-за замедления роста мировой экономики.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, пара "доллар-рубль" завершила торги вблизи 59 руб./$1, ранее в конце прошлой недели курс был близок к летним минимумам. "Рубль укреплялся под влиянием продаж экспортной выручки для уплаты налогов, а также закрытия валютных позиций частными инвесторами и компаниями на фоне рисков остановки биржевых торгов из-за санкционных ограничений. При реализации данного сценария дальнейшее внутреннее курсообразование будет происходить на основе дилерских котировок ведущих банков через уже готовые системы ЦБ. Текущий курс рубля, на наш взгляд, завышен с точки зрения макроусловий и интересов бюджета в среднесрочной перспективе", - говорит Алексеев.

"На российском валютном рынке утренние торги в понедельник не отражали единой динамики, однако первую половину дня рубль заканчивал укреплением вблизи отметки 56,76 по доллару. Данный уровень оказался дневным максимумом для российской валюты, и в последующие часы рубль лишь корректировался. Утреннее укрепление рубля можно связать со скачком вверх нефтяных котировок. Участники рынка ожидают от ОПЕК+ действий по резкому сокращению добычи на предстоящем заседании, и сегодня днем котировки марки Brent были близки к отметке в $90 за баррель. Впрочем, мы полагаем, что если даже тенденция на восстановление нефтяных котировок в ближайшие дни не получит продолжения, российской валюте будет по силам удерживать доллар ниже уровня 60 руб.", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 октября на 2,2677 рубля, до 57,5664 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,6568 рубля, до 54,3947 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,467 рубля по отношению к пятнице и составил 57,8593 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,7741 рубля и составил 57,9268 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 515,811 млн, из которых $1 млрд 339,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 176,367 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,112 рубля, до 54,4268 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 37,35 копейки, до 54,2914 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 119,905 млн, из которых EUR244,207 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR875,698 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,02% и 8,03% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,01% и 8,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,19% годовых.