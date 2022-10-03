Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры и нейтральной реакции на санкции к РФ

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней сырьевой и фондовой конъюнктуры, а также нейтральной реакции инвесторов на умеренные новые антироссийские санкции Запада; индекс МосБиржи превысил 2040 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов во главе с Polymetal (+18,3%) и акции финансовых компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2041,96 пункта (+4,3%), индекс РТС - 1091,87 пункта (+3,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 14,5%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 58,93 рубля (+0,48 рубля).

Кроме акций Polymetal выросли расписки OZON (MOEX: OZON) (+14,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+10,4%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+9,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+8,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+7,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+7,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+7,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+6,1% и +7,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+6,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+5,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+5,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5,3%), "Московской биржи" (+4,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+4,9% и +4,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,5%).

Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Госдума РФ в понедельник приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В соответствии с положениями законов, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

"Газпром" (MOEX: GAZP) в январе-сентябре 2022 года, по предварительным данным, добыл 313,3 млрд кубометров газа, что на 17,1% (на 64,8 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году, сообщила компания. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1% (на 7,2 млрд кубометров). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд кубометров - на 40,4% (на 58,9 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (+8,1%) поддержала новость о просьбе ритейлеров к правительству РФ обнулить пошлины на ряд импортных видов продукции. В случае положительного решения цены на эти товары снизятся, а их продажи будут расти, что позитивно для розничных сетей. Акции "Газпрома" негативно отреагировали на публикацию производственных итогов за январь-сентябрь.

Нефть выросла на фоне ожиданий решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на 1 млн б/с на заседании 5 октября. Если эти прогнозы оправдаются, можно рассчитывать на рост котировок Brent в диапазон $90-92,5 за баррель, полагает Чернов.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также считает, что оптимизм покупателей был подогрет ростом нефти и тем, что объявленные в конце минувшей недели новые санкции запада в отношении РФ оказались не такими жесткими, как многие ожидали. Впрочем, позитив в этом плане был сдержанным, давление санкционного фактора краткосрочно сохранится - лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Праге 6-7 октября обсудят усиление санкций против России.

Во вторник мировые рынки продолжат торговаться без китайских площадок из-за национального праздника в КНР. Продолжение активного роста на российском рынке маловероятно, по индексу МосБиржи может идти борьба за закрепление на рубежах выше 2000 пунктов. Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1925-2055 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в понедельник российские инвесторы перешли к спекулятивным покупкам акций, индексы начали восходящую коррекцию в условиях отсутствия объявлений о новых антироссийских санкциях.

Polymetal вырос на фоне повышения цен на золото и серебро, а также онлайн-презентации, в рамках которой, в частности, сообщил о сокращении долга в III квартале и желании сохранить листинг на "Московской бирже". Компания также заявила о невозможности разделения бизнеса в текущих условиях и планах редомициляции в дружественную РФ юрисдикцию. Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%) продолжили снижение после дивидендной отсечки. Бумаги "Газпрома" сохраняют слабость ввиду неясности судьбы газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". В ближайшую пятницу акции "Газпрома" последний день будут торговаться с рекордными полугодовыми дивидендами.

В США четвертый квартал начинается ростом фондовых индексов, развитие которого, однако, не гарантировано. Инвесторов в условиях замедления экономики ждут новые повышения процентных ставок, а также сезон квартальных отчетностей. Индикаторы деловой активности в производственном секторе США в сентябре при этом по-прежнему указывают на ее рост.

Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает отметка 2050 пунктов, преодоление которой позволит рассчитывать на движение выше 2100 пунктов в рамках отскока. Настроения на российском рынке поддерживались отсутствием новостей о западных санкциях, но данный фактор является временным и спекулятивным, в связи с чем в ближайшие дни может быстро исчерпать себя. Потенциал нереализованного краткосрочного роста у индексов МосБиржи и РТС при этом сохраняется и при наиболее оптимистичных сценариях может увести индикаторы к 2200 и 1200 пунктам, полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ ощутимо подрос, поскольку не оправдались страхи по поводу санкций Евросоюза против НКЦ. Также можно говорить о позитиве, что одна из ниток "Северного потока 2", а именно "В", может оказаться неповрежденной. Также можно говорить о техническом отскоке на фоне перепроданности рынка.

Акции "Газпрома" в общем ралли не участвуют, но есть позитив и для них. Компания сообщила, что проводит манипуляции для снижения давления в ветке "В" "Северного потока 2", которая могла не пострадать в результате саботажа на российских газопроводах в Балтийском море. После снижения давления компания может попытаться оценить материальное состояние уцелевшей ветки для возможных будущих поставок.

Вышедшая в понедельник макроэкономическая статистика оказалась вполне позитивной: индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ повысился в сентябре до 52,0 пункта с 51,7 пункта в августе.

Нефть подорожала на фоне слухов, что ОПЕК+ в ответ на четыре месяца падения цен планирует более крупное сокращение производства, чем об этом говорили на прошлой неделе. Первоначально идею снижения производства приписывали России, которая предлагала снизить его на 1,0 млн б/с. Однако свежие слухи от источников Reuters говорят о базовом сценарии сокращения на 1,0 млн б/с. То есть могут быть рассмотрены другие варианты. Также нельзя исключать добровольных дополнительных действий, полагает Кочетков.

В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8% и обновил минимум за 11 лет), растет к вечеру Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-0,8%) и "плюсуют" Штаты (индексы прибавляют 1,3-2,2%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

Индекс промактивности США ISM Manufacturing в сентябре снизился до 50,9 пункта при прогнозах снижения до 52,2 пункта.

На нефтяном рынке в понедельник цены выросли на ожиданиях возможного сокращения добычи странами ОПЕК+ после падения котировок по итогам сентября и третьего квартала, цена Brent локально поднималась до $89,8 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $88,29 за баррель (+3,7% и -2,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $82,82 за баррель (+4,2% и -2,1% в пятницу).

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. Стоимость WTI поднялась за неделю на 1%, но также потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Беспокойство нефтетрейдеров относительно замедления темпов глобального экономического роста в последнее время способствовало снижению нефтяных котировок наиболее быстрыми темпами с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+20,3% и +12,7% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+18,7%), Cian (MOEX: CIAN) (+17,4%), MDMG (MOEX: MDMG) (+12,6%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (+11,9%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+11,1%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+10,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+10,5%).

Подешевели акции VEON (MOEX: VEON) (-3,3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-1,6%), "ФосАгро" (-1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,26 млрд рублей (из них 10,04 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,63 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,88 млрд рублей на акции "Полюса").