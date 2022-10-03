.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры и нейтральной реакции на санкции к РФ
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
Минфин готовит систему вычета из НДФЛ по всем инвестпродуктам
Минфин готовит систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить индивидуальные инвестиционные счета основного, первого, типа (ИИС-I) на инструменты нового формата. Это следует из разработанной ведомством концепции...
 
Снижается трафик торговых центров
Трафик в торговых центрах за предыдущую неделю потерял от 8 до 40%, свидетельствуют данные ритейлеров и ТЦ, опрошенных "Известиями". Так, по подсчетам Российского совета торговых центров (РСТЦ), падение составило около 15%. Вслед за трафиком...
 
Порядок приватизации объектов ЖКХ ужесточат
В Госдуму внесен правительственный законопроект, ужесточающий порядок приватизации объектов ЖКХ. В законопроекте речь идет о приватизации объектов тепло- и горячего водоснабжения, принадлежащих компаниям с долей государства свыше 50% или...
 
03 октября 2022 года 19:19

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры и нейтральной реакции на санкции к РФ

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней сырьевой и фондовой конъюнктуры, а также нейтральной реакции инвесторов на умеренные новые антироссийские санкции Запада; индекс МосБиржи превысил 2040 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов во главе с Polymetal (+18,3%) и акции финансовых компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2041,96 пункта (+4,3%), индекс РТС - 1091,87 пункта (+3,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 14,5%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 58,93 рубля (+0,48 рубля).

Кроме акций Polymetal выросли расписки OZON (MOEX: OZON) (+14,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+10,4%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+9,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+8,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+7,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+7,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+7,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+6,1% и +7,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+6,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+5,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+5,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5,3%), "Московской биржи" (+4,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+4,9% и +4,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,5%).

Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Госдума РФ в понедельник приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В соответствии с положениями законов, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

"Газпром" (MOEX: GAZP) в январе-сентябре 2022 года, по предварительным данным, добыл 313,3 млрд кубометров газа, что на 17,1% (на 64,8 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году, сообщила компания. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1% (на 7,2 млрд кубометров). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд кубометров - на 40,4% (на 58,9 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (+8,1%) поддержала новость о просьбе ритейлеров к правительству РФ обнулить пошлины на ряд импортных видов продукции. В случае положительного решения цены на эти товары снизятся, а их продажи будут расти, что позитивно для розничных сетей. Акции "Газпрома" негативно отреагировали на публикацию производственных итогов за январь-сентябрь.

Нефть выросла на фоне ожиданий решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на 1 млн б/с на заседании 5 октября. Если эти прогнозы оправдаются, можно рассчитывать на рост котировок Brent в диапазон $90-92,5 за баррель, полагает Чернов.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также считает, что оптимизм покупателей был подогрет ростом нефти и тем, что объявленные в конце минувшей недели новые санкции запада в отношении РФ оказались не такими жесткими, как многие ожидали. Впрочем, позитив в этом плане был сдержанным, давление санкционного фактора краткосрочно сохранится - лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Праге 6-7 октября обсудят усиление санкций против России.

Во вторник мировые рынки продолжат торговаться без китайских площадок из-за национального праздника в КНР. Продолжение активного роста на российском рынке маловероятно, по индексу МосБиржи может идти борьба за закрепление на рубежах выше 2000 пунктов. Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1925-2055 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в понедельник российские инвесторы перешли к спекулятивным покупкам акций, индексы начали восходящую коррекцию в условиях отсутствия объявлений о новых антироссийских санкциях.

Polymetal вырос на фоне повышения цен на золото и серебро, а также онлайн-презентации, в рамках которой, в частности, сообщил о сокращении долга в III квартале и желании сохранить листинг на "Московской бирже". Компания также заявила о невозможности разделения бизнеса в текущих условиях и планах редомициляции в дружественную РФ юрисдикцию. Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%) продолжили снижение после дивидендной отсечки. Бумаги "Газпрома" сохраняют слабость ввиду неясности судьбы газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". В ближайшую пятницу акции "Газпрома" последний день будут торговаться с рекордными полугодовыми дивидендами.

В США четвертый квартал начинается ростом фондовых индексов, развитие которого, однако, не гарантировано. Инвесторов в условиях замедления экономики ждут новые повышения процентных ставок, а также сезон квартальных отчетностей. Индикаторы деловой активности в производственном секторе США в сентябре при этом по-прежнему указывают на ее рост.

Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает отметка 2050 пунктов, преодоление которой позволит рассчитывать на движение выше 2100 пунктов в рамках отскока. Настроения на российском рынке поддерживались отсутствием новостей о западных санкциях, но данный фактор является временным и спекулятивным, в связи с чем в ближайшие дни может быстро исчерпать себя. Потенциал нереализованного краткосрочного роста у индексов МосБиржи и РТС при этом сохраняется и при наиболее оптимистичных сценариях может увести индикаторы к 2200 и 1200 пунктам, полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ ощутимо подрос, поскольку не оправдались страхи по поводу санкций Евросоюза против НКЦ. Также можно говорить о позитиве, что одна из ниток "Северного потока 2", а именно "В", может оказаться неповрежденной. Также можно говорить о техническом отскоке на фоне перепроданности рынка.

Акции "Газпрома" в общем ралли не участвуют, но есть позитив и для них. Компания сообщила, что проводит манипуляции для снижения давления в ветке "В" "Северного потока 2", которая могла не пострадать в результате саботажа на российских газопроводах в Балтийском море. После снижения давления компания может попытаться оценить материальное состояние уцелевшей ветки для возможных будущих поставок.

Вышедшая в понедельник макроэкономическая статистика оказалась вполне позитивной: индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ повысился в сентябре до 52,0 пункта с 51,7 пункта в августе.

Нефть подорожала на фоне слухов, что ОПЕК+ в ответ на четыре месяца падения цен планирует более крупное сокращение производства, чем об этом говорили на прошлой неделе. Первоначально идею снижения производства приписывали России, которая предлагала снизить его на 1,0 млн б/с. Однако свежие слухи от источников Reuters говорят о базовом сценарии сокращения на 1,0 млн б/с. То есть могут быть рассмотрены другие варианты. Также нельзя исключать добровольных дополнительных действий, полагает Кочетков.

В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8% и обновил минимум за 11 лет), растет к вечеру Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-0,8%) и "плюсуют" Штаты (индексы прибавляют 1,3-2,2%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

Индекс промактивности США ISM Manufacturing в сентябре снизился до 50,9 пункта при прогнозах снижения до 52,2 пункта.

На нефтяном рынке в понедельник цены выросли на ожиданиях возможного сокращения добычи странами ОПЕК+ после падения котировок по итогам сентября и третьего квартала, цена Brent локально поднималась до $89,8 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $88,29 за баррель (+3,7% и -2,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $82,82 за баррель (+4,2% и -2,1% в пятницу).

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. Стоимость WTI поднялась за неделю на 1%, но также потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Беспокойство нефтетрейдеров относительно замедления темпов глобального экономического роста в последнее время способствовало снижению нефтяных котировок наиболее быстрыми темпами с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+20,3% и +12,7% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+18,7%), Cian (MOEX: CIAN) (+17,4%), MDMG (MOEX: MDMG) (+12,6%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (+11,9%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+11,1%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+10,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+10,5%).

Подешевели акции VEON (MOEX: VEON) (-3,3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-1,6%), "ФосАгро" (-1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,26 млрд рублей (из них 10,04 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,63 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,88 млрд рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 октября 2022 года 19:42
Рубль по итогам дня укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти
Москва. 3 октября. Доллар США отыграл потери и немного скорректировался вверх после падения в первой половине дня, евро упал на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро и заметно подорожавшей нефти.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 19:20
Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне отсутствия новых геополитических сообщений
Москва. 3 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне отсутствия новых сообщений на геополитическую тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене в рамках коррекции после заметного падения на прошлой неделе, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 18:55
Фондовые индексы РФ в целом сохраняют потенциал краткосрочного роста - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют потенциал краткосрочного роста к уровням 2200 и 1200 пунктам соответственно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС показали уверенный рост на торгах в понедельник, при этом рублевый индикатор...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 18:22
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МТС 1Р-06, Казахстан-01, Роснефть 001Р-04, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании. "При выборе облигаций сейчас...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 17:53
Рубль, скорее всего, сможет остаться ниже 60 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, сможет остаться ниже уровня в 60 руб./$1 в ближайшие дни, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Утреннее укрепление рубля в понедельник можно связать со скачком вверх...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 17:19
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Colgate-Palmolive с целью $62
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $62 за штуку" с горизонтом 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,74%, стоп-приказ: $74,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. После комментариев ФРС о дальнейшем повышении...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 16:57
"Финам" снизил прогнозную стоимость акций Home Depot до $313,3
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Home Depot Inc. до $313,3 за штуку в перспективе до января 2023 года, что предполагает потенциал роста 12,6% от текущего уровня, в связи с рыночной переоценкой рисков и увеличением ключевой ставки, сообщается в аналитическом материале инвестиционной...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 16:37
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58-59 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM
Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58-59 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. "Мы прогнозируем движение рубля в коридоре 58-59 руб./$1 на текущей неделе, поскольку не ожидаем дальнейшего восстановления российского импорта,...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:55
Котировкам золота нужны позитивные сигналы для роста - ПСБ
Слабые данные по рынку труда в США вместе с проблемами в экономике Великобритании могут стать катализаторами для роста стоимости золота, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. Последние четыре торговые сессии стоимость фьючерса на золото предпринимает попытки преодолеть уровень...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:40
Рубль днем растет к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти
Москва. 3 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:28
S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3580-3630 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "Индекс S&P 500 ушел ниже важной поддержки на уровне 3600 пунктов. RSI вновь оказался под отметкой 30 пунктов. Индикатор MACD...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:00
Акции Энел Россия - вероятная привлекательная ставка на дивиденды - Sber CIB
Акции "Энел Россия" могут стать одной из наиболее привлекательных ставок на дивиденды в секторе электроэнергетики на российском рынке акций на фоне крайне низких котировок, считают аналитики Sber CIB. Президент России Владимир Путин разрешил продажу контрольного пакета акций компании "Энел Россия"...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 14:28
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Beluga Group и Healthpeak Properties на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "3 октября ВОСА "Белуга Групп" рассмотрит вопрос дивидендов за 1П22: рекомендация совета директоров составляет 150 рублей за бумагу (дивидендная...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 14:06
Возможно устойчивое ослабление рубля в 4К22 - BCS Express
Баланс спроса и предложения уже меняется в негативную для российской валюты сторону, возможно устойчивое ослабление рубля в четвертом квартале текущего года, говорится в обзоре эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Последние месяцы создали впечатление непоколебимости курса рубля и почти полной...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 13:28
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 55-60 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"
Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль на текущей неделе составляет 55-60 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Укрепление российской валюты по-прежнему отражает риск того, что биржевые торги...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.