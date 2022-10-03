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03 октября 2022 года 17:53

Рубль, скорее всего, сможет остаться ниже 60 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, сможет остаться ниже уровня в 60 руб./$1 в ближайшие дни, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Утреннее укрепление рубля в понедельник можно связать со скачком вверх нефтяных котировок. Участники рынка ожидают от ОПЕК+ действий по резкому сокращению добычи на предстоящем заседании, и днем котировки марки нефти Brent были близки к отметке в $90 за баррель. Впрочем, мы полагаем, что если даже тенденция на восстановление нефтяных котировок в ближайшие дни не получит продолжения, российской валюте будет по силам удерживать доллар ниже уровня 60 руб./$1", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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