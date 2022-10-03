"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Colgate-Palmolive с целью $62

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $62 за штуку" с горизонтом 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,74%, стоп-приказ: $74,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

После комментариев ФРС о дальнейшем повышении ставки и вышедших данных по инфляции глобальные потребительские предпочтения будут меняться в сторону экономии и снижения трат. Все это говорит о возможном снижении выручки компании в перспективе, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после пробоя поддержки $74 нисходящая тенденция набирает скорость. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $74,5 риск на портфель составит 0,60%", - указывают в "Финаме".

Colgate-Palmolive Co. - международная компания, которая производит средства личной гигиены, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.