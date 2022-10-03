"Финам" снизил прогнозную стоимость акций Home Depot до $313,3

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Home Depot Inc. до $313,3 за штуку в перспективе до января 2023 года, что предполагает потенциал роста 12,6% от текущего уровня, в связи с рыночной переоценкой рисков и увеличением ключевой ставки, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг для этих бумаг установлен экспертами на уровне "держать".

"Котировки акций Home Depot достигли исторических максимумов в начале 2022 года на волне эйфории от впечатляющего роста бизнеса во время пандемийных карантинов, затем перешли к снижению на рыночной просадке и на переоценке темпов роста ретейлеров товаров для дома и ремонта. Home Depot как крупнейший игрок в этом сегменте хорошо позиционирован, чтобы увеличить рыночную долю за счет закупочной силы и выгодных цен, ввода новой инфраструктуры в эксплуатацию, которая поддерживает развитие онлайн-коммерции и B2B-направления. Акции могут стать интересной инвестицией на углублении просадки", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Home Depot Inc. - крупнейший американский ритейлер товаров для дома и ремонта. Через сеть розничных и онлайн-магазинов продает инструменты для дома, ремонта и строительства DIY-покупателям и профессиональным ремонтникам.

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