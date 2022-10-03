Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58-59 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM

Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58-59 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

"Мы прогнозируем движение рубля в коридоре 58-59 руб./$1 на текущей неделе, поскольку не ожидаем дальнейшего восстановления российского импорта, в то время как экспортные потоки, похоже, останутся относительно сильными - по крайней мере, до 22 декабря. Впрочем, курс рубля, вероятно, останется волатильным, поскольку с конца сентября на рынке значительно возросла неопределенность, а механизмы ее стабилизации (бюджетное правило) все еще обсуждаются", - пишет эксперт в комментарии.

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