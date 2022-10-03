Рубль днем растет к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 3 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 57,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 68,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 52,92 руб./EUR1, подешевев на 3,78 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,08 рубля - до 55,58 рубля. Курс китайского юаня опустился к середине дня на 24,8 копейки - до 8,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах на фоне активно дорожающей нефти. Ее котировки заметно ускорили рост на старте недели на сообщениях, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

ЦБ РФ для более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, говорится в сообщении регулятора, опубликованном в понедельник на его сайте. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, отмечает регулятор.

Соответствующие изменения Банк России планирует внести в порядок расчета и опубликования официальных курсов иностранных валют.

Альтернативная процедура формирования курсов понадобилась в связи с тем, что биржевые торги "недружественными" валютами в любой момент могут прекратиться из-за санкций. Рынок ждал санкций США против Национального клирингового центра (входит в группу "Московской биржи"), которые лишат "Мосбиржу" возможности торговать долларом, еще в минувшую пятницу, однако пока этот сценарий не реализовался.

Крупный бизнес, объединенный в Российский союз промышленников и предпринимателей, обеспокоен крепким курсом рубля, и предлагает властям комплекс мер для его "выравнивания". Как сообщил в пятницу РСПП, эксперты союза внесли предложения в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, направив письма в ЦБ и Минфин.

На курс рубля, по мнению экспертов РСПП, можно, в частности, влиять "путем активизации создания Банком России резервов в валютах дружественных стран, прежде всего в юане". В том числе - "через операции по купле-продаже юаней и других валют дружественных стран Банком России до стабилизации курса".

Это предложение в целом соответствует стратегии властей: о возможности выхода уже в этом году на рынок с покупками "дружественной" валюты, в том числе и с целью "сглаживания курса", заявлял на днях глава Минфина Антон Силуанов.

Также эксперты союза "считают целесообразной активизацию усилий биржи и Банка России по предоставлению финансовым институтам дружественных стран доступа к российской биржевой инфраструктуре, а российским институтам - к клиринговым центрам зарубежных стран, что стимулирует выход из "токсичных" валют в дружественные".

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подскочили на 3,99% - до $88,54 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 4,4% - до $82,99 за баррель.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. WTI за неделю поднялась в цене на 1%, но потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

При этом аналитики предупреждают, что рынок по-прежнему опасается сокращения спроса на топливо в ближайшие месяцы на фоне замедления роста мировой экономики.

"В перспективе наступившего месяца не исключены новые рывки рубля в северном направлении, но даже в случае укрепления потенциальный рост не будет устойчивым и послужит возможностью для покупки иностранной валюты на более привлекательных уровнях. При этом причин для масштабного ослабления рубля тоже не наблюдается. Основной негатив, связанный с санкциями и геополитикой в целом, на данном этапе уже по большей части учтен в ценах, хотя ухудшение профицита текущего счета платежного баланса РФ может негативно отразиться на динамике "россиянина". Так, в случае новых попыток ухода пары "доллар-рубль" в направлении уровня 50 руб./$1 будут активизироваться покупатели доллара, которые могут отправить котировки в район 63-65 руб./$1 до конца месяца. Возможен и более негативный сценарий для рубля, с превышением уровня 65 руб./$1, но только в случае интервенции властей или потрясений, способных ударить по фундаментальной привлекательности нашей валюты", - отмечает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

"Первую половину прошлой недели фактор налогового периода продолжил оказывать рублю поддержку. Тем не менее и во второй половине недели рубль укреплялся, и курс пары "доллар-рубль" даже временно опускался к 53,3 руб./$1, обновив минимум с начала июля. Такую динамику он показывал даже на фоне очередных вербальных интервенций и окончательного завершения сентябрьского налогового периода. Снижению курса пары способствовали продажи валют недружественных стран в связи с опасениями их блокировки на фоне последних геополитических событий. Тем не менее по итогам пятницы эти риски не реализовались, что позволило курсу "доллар-рубль" закончить неделю у 58,45 руб./$1. (. . .) В целом санкционные риски пока сохраняются, а конкретных новостей о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила в сентябре так и не появилось. На этом фоне курсу пары "доллар-рубль" может быть пока сложно вернуться на уровни заметно выше 60 руб./$1, но, вероятно, по итогам недели рубль все же ослабится", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,02% и 8,03% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,01% и 8,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,19% годовых.