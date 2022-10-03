Котировкам золота нужны позитивные сигналы для роста - ПСБ

Слабые данные по рынку труда в США вместе с проблемами в экономике Великобритании могут стать катализаторами для роста стоимости золота, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Последние четыре торговые сессии стоимость фьючерса на золото предпринимает попытки преодолеть уровень $1670 за тройскую унцию, который выступает сильным уровнем сопротивления, отмечает эксперт.

"Фактически динамика цен на золото остается во власти ожиданий по действиям Федрезерва США. Любой сигнал о том, что рынок труда или же деловая активность начинает замедляться, также как и охлаждение инфляции, может дать сигнал рынкам о том, что ФРС будет вынуждена замедлить темп ужесточения денежно-кредитной политики. Это в свою очередь позитивно скажется на стоимости множества активов, в том числе и золота", - пишет Головинов.

По мнению аналитика, ключевой статистикой, которая может повлиять на следующие шаги ФРС, станут данные по рынку труда в США 6-7 октября. "В частности, статистика по первичным обращениям по безработице, которая будет опубликована в четверг, уже 8 недель подряд оказывается ниже, чем рыночный консенсус. Все это время аналитики ожидали ухудшения ситуации на рынке труда в США, однако в реальности данные оказывались противоположными - количество первичных заявок по безработице неуклонно снижалось. Сейчас ситуация аналогичная, согласно опросу участников торгов, количество первичных заявок по безработице должно вырасти до 203 тысяч. Неделей ранее показатель составил 193 тыс." - указывает эксперт

В пятницу также будут представлены данные по числу новых рабочих мест вне с/х сектора. Слабые данные будут сигнализировать, что ФРС необходимо задуматься о замедлении темпов увеличения ключевой ставки. Согласно консенсусу Bloomberg, отмечает Головинов, рынок здесь тоже ожидает сокращения количества новых рабочих мест.

"Кроме статистики по рынку труда, на текущей неделе будет опубликованы данные по уровню деловой активности в США: ISM в промышленности в понедельник, а ISM в секторе услуг в среду. На наш взгляд, данная статистика не сможет существенно изменить картину, так как для этого необходимо, чтобы данные индексы оказались ниже 50 пунктов. До этих уровней пока еще далеко", - обращает внимание аналитик банка.

Поддерживающим фактором, указывает Головинов, выступит также турбулентность на финансовых рынках Великобритании. На этом фоне Банку Англии пришлось неожиданно остановить продажи и вернуться к покупке государственных облигаций, чтобы стабилизировать рынок государственного долга. В то же время фунт резко обвалился по отношению к доллару, достигнув значения 1,069 в прошлый понедельник, что стало самым низким значением с 1985 года.

"Резюмирую вышесказанное, слабые данные по рынку труда в США вместе с проблемами в экономике Великобритании могут стать катализаторами для роста стоимости золота. В данном случае цена унции может довольно быстро вернуться в диапазон $1700-1750. Если же статистика вновь окажется сильной, снижение стоимости драгоценного металла, на наш взгляд, будет довольной ограниченной - примерно до $1630", - указывает эксперт ПСБ.

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