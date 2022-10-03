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03 октября 2022 года 15:00
Акции Энел Россия - вероятная привлекательная ставка на дивиденды - Sber CIB
Акции "Энел Россия" могут стать одной из наиболее привлекательных ставок на дивиденды в секторе электроэнергетики на российском рынке акций на фоне крайне низких котировок, считают аналитики Sber CIB. Президент России Владимир Путин разрешил продажу контрольного пакета акций компании "Энел Россия" российским инвесторам. В результате сделки 26,9% акций "Энел Россия" получит "ЛУКОЙЛ", а 29,5% - фонд "Газпромбанк-Фрезия". Как полагают эксперты инвестбанка, это событие может привести к возобновлению дивидендных выплат. Аналитики консервативно допускают, что дивидендные выплаты начнутся в 2023 году. "Ранее компания сообщала, что планирует выплатить в 2023 году фиксированные дивиденды в размере 3 млрд рублей плюс 65% от скорректированной чистой прибыли за 2022 год. В этом случае дивидендная доходность в 2023 году составит около 30%, а в 2024-2030 годах может достигнуть 20-30%. Таким образом, акции "Энел Россия" могут стать одной из самых привлекательных ставок на дивиденды в секторе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭНЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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