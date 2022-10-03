Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, "быков" сдерживает внешний фондовый пессимизм

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за подорожавшей нефтью, однако "быков" сдерживает пессимизм на внешних фондовых площадках и геополитическая напряженность из-за ситуации вокруг Украины; индекс МосБиржи протестировал рубеж 2000 пунктов и сдал назад.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 1987,19 пункта (+1,5%, максимум сессии - 2007,01 пункта), индекс РТС - 1093,93 пункта (+3,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,9%.

Доллар стоит 57,2 рубля (-1,25 рубля).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,9%), OZON (MOEX: OZON) (+4,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3%), "Московской биржи" (+2,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +3,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Четыре аналогичных постановления опубликованы на сайте суда в воскресенье.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник на рынке акций вероятно разнонаправленное движение blue chips на фоне множества триггеров - от возможного банкротства Credit Suisse до новостей о выходе иностранных акционеров из "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "Юнипро" (MOEX: UPRO).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, дорожающая нефть поддерживает акции нефтегазового сектора РФ. Минувшие выходные оказались тревожными из-за взаимных заявлений США и РФ, но пока речи о каких-то необдуманных обострениях не идет.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть в понедельник восстанавливает утраченные позиции, поводом для отскока стали слухи о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность существенного сокращения добычи на этой неделе. Этот фактор может временно перевешивать опасения из-за рецессии и поддержать дальнейший рост котировок.

С технической стороны фьючерсы на Brent находятся в середине торгового диапазона, который сформировался вблизи годовых минимумов. Актуальной тенденцией остается нисходящий тренд, потенциал которого может быть близок к завершению. В конце года могут обостриться проблемы с поставками, и участники рынка уже сейчас принимают этот фактор во внимание, корректируя свои позиции. В ближайшие дни влияние на расстановку сил окажут новости от ОПЕК+, полагает Галактионов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, подорожавшая нефть не сильно поддержит рынок акций РФ.

Собрание акционеров "Газпрома" ожидаемо приняло решение об утверждении полугодовых дивидендов, однако роста акций не последовало, поскольку всем очевидно, что повышение налоговой нагрузки вкупе с падением объема экспорта в Европу сильно ухудшит финансовое положение компании, а закрытие дивидендного "гэпа" будет очень долгим.

В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, от которого ждут снижения добычи на 0,5-1 млн баррелей в сутки. Это, скорее, моральная поддержка рынка, поскольку картель и так добывает намного ниже разрешенных квот. С другой стороны, это сигнал Западу, что мир не сможет заменить российскую нефть в том случае, если Россия сократит экспорт при введении "потолка" цен. Если инвестиционные настроения в мире улучшатся, не исключен возврат нефти Brent в диапазон $92-105 за баррель, полагает Антонов.

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,5-1,7%, завершив снижением сентябрь и III квартал. Инвесторы по-прежнему обеспокоены высокой инфляцией и попытками Федеральной резервной системы (ФРС) и других центральных банков сдержать ценовое давление за счет агрессивного повышения процентных ставок.

В то же время акции в пятницу находились под влиянием ребалансировки портфелей инвесторов в последний день третьего квартала. Кроме того, рынок оценивал свежие статистические данные, которые указали на состояние "здоровья" американской экономики.

Индекс потребительских цен PCE Core, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 4,9% в годовом выражении после повышения на 4,7% месяцем ранее.

На этом фоне заявление заместителя председателя ФРС Лейл Брейнард о необходимости непрерывных усилий по борьбе с инфляцией до достижения окончательных целей подает рынку четкий сигнал о продолжении политики подъема ставок.

В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8% и обновил минимум за 11 лет), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1,1-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на ожиданиях возможного сокращения добычи странами ОПЕК+ после падения котировок по итогам сентября и третьего квартала.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $88,72 за баррель (+4,2% и -2,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $82,95 за баррель (+4,4% и -2,1% в пятницу).

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. Стоимость WTI поднялась за неделю на 1%, но также потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Беспокойство нефтетрейдеров о замедлении темпов глобального экономического роста в последнее время способствовало снижению нефтяных котировок наиболее быстрыми темпами с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки Cian (MOEX: CIAN) (+8,4%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+7,5%), бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,9%).

Подешевели расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,29 млрд рублей (из них 3,64 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,55 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 495,99 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").