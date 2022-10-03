Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, геополитические риски вокруг России остаются достаточно высокими. В пятницу в Кремле состоялось подписание документов о присоединении к России четырех новый регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей). Данное событие может привести к объявлению со стороны западных стран новых антироссийских санкций.

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением. При этом американские фондовые индикаторы снизились также по итогам сентября и всего третьего квартала. Инвесторы по-прежнему обеспокоены высокой инфляцией и попытками Федеральной резервной системы (ФРС) и других центральных банков сдержать ценовое давление за счет агрессивного повышения процентных ставок. В то же время акции в пятницу находились под влиянием ребалансировки портфелей инвесторов в последний день третьего квартала. Кроме того, рынок оценивал свежие статистические данные, которые указали на состояние "здоровья" американской экономики. Расходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно отчету министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,2%. Доходы американцев увеличились на 0,3%, как и ожидалось.

Статданные показали также увеличение темпов базовой инфляции в стране, что говорит в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Индекс потребительских цен PCE Core, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 4,9% в годовом выражении после повышения на 4,7% месяцем ранее. На этом фоне заявление зампредседателя ФРС Лейл Брейнард о необходимости непрерывных усилий по борьбе с инфляцией до достижения окончательных целей подает рынку четкий сигнал о продолжении политики подъема ставок. "Денежно-кредитная политика должна быть жесткой в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что инфляция движется по направлению к целевому уровню, - цитирует выступление Брейнард CNBC. - Поэтому мы не намерены прекращать (повышение ставки - ИФ) преждевременно".

Азиатские рынки акций, торги на которых проходят в понедельник, демонстрируют разнонаправленную динамику. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи - по случаю Дня основания государства. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:31 МСК потерял 1,8%. Он находится на минимальном уровне за последние одиннадцать лет. Австралийский индекс S&P/ASX 200 с открытия рынка уменьшился на 0,3%. Значение японского индекса Nikkei 225 выросло на 0,97%, несмотря на слабую статистику.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре упал до минимальной отметки за шесть кварталов (с января-марта 2021 года). Значение индикатора опустилось до 8 пунктов по сравнению с 9 пунктами во втором квартале этого года, сообщил Банк Японии. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя в минувшем квартале до 11 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Quick и Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть уверенно растут в понедельник утром после падения по итогам сентября и третьего квартала. Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в понедельник составила $87,3 за баррель, что на 2,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты упали в цене на 2,3%, до $85,14 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,59 за баррель, что на 2,64% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов упала на 2,1%, до $79,49 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 1,767 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,563 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 сентября вырос всего на 0,07% и составил 106,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 790,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+2,3%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+2,28%) и "ГТЛК-002Р-01" (+1,22%), а в лидерах снижения - "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-1,56%), "ГТЛК-001Р-15" (-1,46%) и "Северсталь БО-06" (-1,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций АО Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) серии 001Р объемом 60 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.