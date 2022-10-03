.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
Минфин готовит систему вычета из НДФЛ по всем инвестпродуктам
Минфин готовит систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить индивидуальные инвестиционные счета основного, первого, типа (ИИС-I) на инструменты нового формата. Это следует из разработанной ведомством концепции...
 
Снижается трафик торговых центров
Трафик в торговых центрах за предыдущую неделю потерял от 8 до 40%, свидетельствуют данные ритейлеров и ТЦ, опрошенных "Известиями". Так, по подсчетам Российского совета торговых центров (РСТЦ), падение составило около 15%. Вслед за трафиком...
 
Порядок приватизации объектов ЖКХ ужесточат
В Госдуму внесен правительственный законопроект, ужесточающий порядок приватизации объектов ЖКХ. В законопроекте речь идет о приватизации объектов тепло- и горячего водоснабжения, принадлежащих компаниям с долей государства свыше 50% или...
 
03 октября 2022 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, геополитические риски вокруг России остаются достаточно высокими. В пятницу в Кремле состоялось подписание документов о присоединении к России четырех новый регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей). Данное событие может привести к объявлению со стороны западных стран новых антироссийских санкций.

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением. При этом американские фондовые индикаторы снизились также по итогам сентября и всего третьего квартала. Инвесторы по-прежнему обеспокоены высокой инфляцией и попытками Федеральной резервной системы (ФРС) и других центральных банков сдержать ценовое давление за счет агрессивного повышения процентных ставок. В то же время акции в пятницу находились под влиянием ребалансировки портфелей инвесторов в последний день третьего квартала. Кроме того, рынок оценивал свежие статистические данные, которые указали на состояние "здоровья" американской экономики. Расходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно отчету министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,2%. Доходы американцев увеличились на 0,3%, как и ожидалось.

Статданные показали также увеличение темпов базовой инфляции в стране, что говорит в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Индекс потребительских цен PCE Core, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 4,9% в годовом выражении после повышения на 4,7% месяцем ранее. На этом фоне заявление зампредседателя ФРС Лейл Брейнард о необходимости непрерывных усилий по борьбе с инфляцией до достижения окончательных целей подает рынку четкий сигнал о продолжении политики подъема ставок. "Денежно-кредитная политика должна быть жесткой в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что инфляция движется по направлению к целевому уровню, - цитирует выступление Брейнард CNBC. - Поэтому мы не намерены прекращать (повышение ставки - ИФ) преждевременно".

Азиатские рынки акций, торги на которых проходят в понедельник, демонстрируют разнонаправленную динамику. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи - по случаю Дня основания государства. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:31 МСК потерял 1,8%. Он находится на минимальном уровне за последние одиннадцать лет. Австралийский индекс S&P/ASX 200 с открытия рынка уменьшился на 0,3%. Значение японского индекса Nikkei 225 выросло на 0,97%, несмотря на слабую статистику.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре упал до минимальной отметки за шесть кварталов (с января-марта 2021 года). Значение индикатора опустилось до 8 пунктов по сравнению с 9 пунктами во втором квартале этого года, сообщил Банк Японии. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя в минувшем квартале до 11 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Quick и Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть уверенно растут в понедельник утром после падения по итогам сентября и третьего квартала. Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в понедельник составила $87,3 за баррель, что на 2,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты упали в цене на 2,3%, до $85,14 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,59 за баррель, что на 2,64% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов упала на 2,1%, до $79,49 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 1,767 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,563 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 сентября вырос всего на 0,07% и составил 106,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 790,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+2,3%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+2,28%) и "ГТЛК-002Р-01" (+1,22%), а в лидерах снижения - "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-1,56%), "ГТЛК-001Р-15" (-1,46%) и "Северсталь БО-06" (-1,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций АО Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) серии 001Р объемом 60 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 октября 2022 года 19:42
Рубль по итогам дня укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти
Москва. 3 октября. Доллар США отыграл потери и немного скорректировался вверх после падения в первой половине дня, евро упал на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро и заметно подорожавшей нефти.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 19:20
Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне отсутствия новых геополитических сообщений
Москва. 3 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне отсутствия новых сообщений на геополитическую тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене в рамках коррекции после заметного падения на прошлой неделе, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 19:19
Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры и нейтральной реакции на санкции к РФ
Москва. 3 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней сырьевой и фондовой конъюнктуры, а также нейтральной реакции инвесторов на умеренные новые антироссийские санкции Запада; индекс МосБиржи превысил 2040 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов во главе с Polymetal (+18,3%) и акции финансовых компаний.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 18:55
Фондовые индексы РФ в целом сохраняют потенциал краткосрочного роста - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют потенциал краткосрочного роста к уровням 2200 и 1200 пунктам соответственно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС показали уверенный рост на торгах в понедельник, при этом рублевый индикатор...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 18:22
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МТС 1Р-06, Казахстан-01, Роснефть 001Р-04, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании. "При выборе облигаций сейчас...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 17:53
Рубль, скорее всего, сможет остаться ниже 60 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, сможет остаться ниже уровня в 60 руб./$1 в ближайшие дни, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Утреннее укрепление рубля в понедельник можно связать со скачком вверх...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 17:19
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Colgate-Palmolive с целью $62
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $62 за штуку" с горизонтом 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,74%, стоп-приказ: $74,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. После комментариев ФРС о дальнейшем повышении...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 16:57
"Финам" снизил прогнозную стоимость акций Home Depot до $313,3
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Home Depot Inc. до $313,3 за штуку в перспективе до января 2023 года, что предполагает потенциал роста 12,6% от текущего уровня, в связи с рыночной переоценкой рисков и увеличением ключевой ставки, сообщается в аналитическом материале инвестиционной...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 16:37
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58-59 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM
Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58-59 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. "Мы прогнозируем движение рубля в коридоре 58-59 руб./$1 на текущей неделе, поскольку не ожидаем дальнейшего восстановления российского импорта,...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:55
Котировкам золота нужны позитивные сигналы для роста - ПСБ
Слабые данные по рынку труда в США вместе с проблемами в экономике Великобритании могут стать катализаторами для роста стоимости золота, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. Последние четыре торговые сессии стоимость фьючерса на золото предпринимает попытки преодолеть уровень...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:40
Рубль днем растет к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти
Москва. 3 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:28
S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3580-3630 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "Индекс S&P 500 ушел ниже важной поддержки на уровне 3600 пунктов. RSI вновь оказался под отметкой 30 пунктов. Индикатор MACD...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 15:00
Акции Энел Россия - вероятная привлекательная ставка на дивиденды - Sber CIB
Акции "Энел Россия" могут стать одной из наиболее привлекательных ставок на дивиденды в секторе электроэнергетики на российском рынке акций на фоне крайне низких котировок, считают аналитики Sber CIB. Президент России Владимир Путин разрешил продажу контрольного пакета акций компании "Энел Россия"...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 14:28
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Beluga Group и Healthpeak Properties на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "3 октября ВОСА "Белуга Групп" рассмотрит вопрос дивидендов за 1П22: рекомендация совета директоров составляет 150 рублей за бумагу (дивидендная...    читать дальше
.
03 октября 2022 года 14:06
Возможно устойчивое ослабление рубля в 4К22 - BCS Express
Баланс спроса и предложения уже меняется в негативную для российской валюты сторону, возможно устойчивое ослабление рубля в четвертом квартале текущего года, говорится в обзоре эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Последние месяцы создали впечатление непоколебимости курса рубля и почти полной...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.