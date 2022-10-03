Риски падения Hang Seng ниже 17000п в ближайшие дни сохраняются - BCS Express

Риски падения индекса Hang Seng ниже 17000 пунктов в ближайшие торговые дни сохраняются, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в понедельник падает под давлением негативной внешней среды в связи с ситуацией в банковском секторе Европы. Объявление новых стимулов для сектора недвижимости в Поднебесной не помогло бенчмарку показать рост. Вероятность в моменте уйти еще раз ниже 17000 пунктов на ближайших торговых сессиях сохраняется, но без появления дополнительного негатива с высокой вероятностью текущие уровни станут зоной формирования локального "дна", и мы сможем увидеть долгожданный отскок", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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