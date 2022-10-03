Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "держать" для акций Газпрома

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 207 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев (после выплаты дивидендов), сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Утверждение акционерами "Газпрома" рекордной выплаты дивидендов за 1П22 в размере 51 руб. на акцию нам представляется исключительно благоприятной новостью с точки зрения влияния на динамику котировок эмитента и в целом для инвестиционной привлекательности компании, которая пропустила выплату дивидендов за 2021 год. В некоторой степени восстановилась уверенность инвесторов в том, что "Газпром" в дальнейшем не станет отказываться от выплат и продолжит придерживаться дивидендной политики. Долгосрочные перспективы компании во многом зависят от объема экспорта на самый выгодный для компании европейский рынок, так как Евросоюз намерен полностью отказаться от ископаемого топлива из России после 2027 года, а оба "Северных потока" повреждены, и сроки их восстановления пока неясны. По акциям "Газпрома" мы подтверждаем рейтинг "держать" при целевой цене на горизонте 12 месяцев в 207 рублей за бумагу (после выплаты дивидендов)", - пишут эксперты.

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