Вероятный торговый диапазон нефти в понедельник - $86-88/барр. - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent преимущественно будут торговаться в понедельник в узком диапазоне $86-88 за баррель, считают аналитики Sber CIB.

Российская валюта в ближайшие дни сможет стабилизироваться вблизи уровня 58 руб./$1, полагают эксперты инвестбанка.

"Инвесторы на рынке ОФЗ продолжили закладывать в котировки более высокую премию за геополитические риски. В результате в пятницу доходности ОФЗ с фиксированным купоном выросли еще на 5-15 б. п., перейдя в диапазон 8,4-10,8%. В понедельник доходности могут проделать такой же путь вниз, поскольку события развивались по более мягкому сценарию, чем опасались участники рынка", - отмечают в Sber CIB.

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