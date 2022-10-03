Волатильность торгов индекса Мосбиржи, скорее всего, снизится в ближайшее время - BCS Express

Волатильность торгов индекса Мосбиржи, скорее всего, снизится в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Прошлая неделя на российском рынке акций завершилась чуть ниже 2000 пунктов по индексу Мосбиржи. Обороты составили 105 млрд руб. - третий результат после возобновления торгов в марте. Диапазон внутридневных колебаний составляет порядка 100 пунктов или 5%, при этом в ближайшее время волатильность, скорее всего, снизится, - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии. - Техническая картина по индексу пока не меняется. Мы видим локальный боковик, который на текущей неделе может быть нарушен. В качестве ключевого диапазона сопротивления наверху выделяется район 2000-2050 пунктов. Он отделяет рынок от новых целей восстановления в 2190-2220 пунктов. Снизу ближайшей точкой опоры выступает уровни 1840-1850 пунктов".

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