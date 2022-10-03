Вероятна стабилизация котировок ОФЗ на текущих уровнях в понедельник - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок рублевых гособлигаций на текущих уровнях на торгах в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Внешний фон для рублевого рынка облигаций остается негативным. Инфляция в еврозоне в сентябре выросла до 10% г/г (9,1% в августе) и обновила максимум с начала ведения расчетов. Такие темпы инфляции подкрепляют ожидания ужесточения монетарной политики ЕЦБ. На наш взгляд, рынок ОФЗ сейчас находится в зоне перепроданности. При текущей динамике инфляции в РФ ждем сохранения ставки ЦБР на уровне 7,5% в октябре-декабре, что формирует предпосылки для снижения доходности ОФЗ. В понедельник ждем стабилизации котировок рублевых гособлигаций на достигнутых уровнях", - пишет эксперт в комментарии.

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