Акции Micron, Carnival и Nike будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Micron Technology, Nike Inc. и Carnival Corp. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

"Micron Technology сократил чистую прибыль в IV финансовом квартале на 45%, выручку - почти на 20%. Компания дала слабый прогноз на текущий период, возможен убыток. Производитель чипов сообщил, что планирует замедлить темпы увеличения производства из-за "беспрецедентного" спада на рынке. Власти Японии выделят компании 46,5 млрд иен ($320 млн) для содействия производству перспективных полупроводников. Движение котировок акций эмитента может продолжиться в район $54 за штуку", - отмечает эксперт.

"Nike сократил чистую прибыль на 22% (г/г), но увеличил выручку в I квартале 2023 финансового года. Выручка в Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) упала на 16%, до $1,7 млрд. Представители эмитента сообщили, что снижение цен для распродажи оставшихся на складах несезонных товаров в Северной Америке приведет к уменьшению валовой маржи в течение 2023 ф.г. Еще один потенциальный риск - укрепление доллара. Локально цена бумаги может двинуться в район $79 за штуку, где проходит статический уровень поддержки", - указывает Холоденко.

"Квартальный чистый убыток оператора круизного сервиса Carnival составил $770 млн, по сравнению с убытком в $2,84 млрд за сопоставимый период годом ранее. Выручка тем временем увеличилась в 8 раз и достигла $4,31 млрд против всего $546 млн в прошлом году. Данные оказались хуже консенсус-ожиданий аналитиков. Загруженность рейсов за год поднялась с 54% до 84%. В августе показатель достигал почти 90%. Ситуация негативная, и есть риски спуска котировок бумаг эмитента в район $5,5 за штуку", - пишет аналитик инвесткомпании.

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