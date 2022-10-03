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Brent - $87,29 за баррель

Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала. Азиатские рынки акций, торги на которых проходят в понедельник, демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть уверенно растут в понедельник утром.

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением. При этом американские фондовые индикаторы снизились также по итогам сентября и всего третьего квартала.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены высокой инфляцией и попытками Федеральной резервной системы (ФРС) и других центральных банков сдержать ценовое давление за счет агрессивного повышения процентных ставок.

В то же время акции в пятницу находились под влиянием ребалансировки портфелей инвесторов в последний день третьего квартала.

Кроме того, рынок оценивал свежие статистические данные, которые указали на состояние "здоровья" американской экономики.

Расходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно отчету министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,2%.

Доходы американцев увеличились на 0,3%, как и ожидалось.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Статданные показали также увеличение темпов базовой инфляции в стране, что говорит в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Индекс потребительских цен PCE Core, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 4,9% в годовом выражении после повышения на 4,7% месяцем ранее.

На этом фоне заявление заместителя председателя ФРС Лейл Брейнард о необходимости непрерывных усилий по борьбе с инфляцией до достижения окончательных целей подает рынку четкий сигнал о продолжении политики подъема ставок.

"Денежно-кредитная политика должна быть жесткой в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что инфляция движется по направлению к целевому уровню, - цитирует выступление Брейнард CNBC. - Поэтому мы не намерены прекращать (повышение ставки - ИФ) преждевременно".

Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 58,6 пункта по сравнению с 58,2 пункта месяцем ранее, показали окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительные данные предполагали повышение показателя в текущем месяце до 59,5 пункта, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали их пересмотра.

Котировки акций производителя чипов Micron Technology (SPB: MU) Inc. выросли на 0,2% после сообщения о том, что власти Японии выделят компании $320 млн на производство перспективных чипов на заводе в Хиросиме. В то же время днем ранее Micron опубликовала квартальную отчетность, в которой спрогнозировала, что в текущем квартале получит убыток, и сообщила, что планирует сокращать темпы наращивания производства из-за "беспрецедентного" спада на рынке.

Бумаги Nike Inc. (SPB: NKE) подешевели на 12,8%. Производитель спортивных товаров сократил чистую прибыль на 22%, но увеличил выручку в первом квартале 2023 финансового года.

Цена акций оператора круизных лайнеров Carnival Corp. (SPB: CCL) рухнула на 23,3%. Компания в третьем финквартале получила чистый убыток больше, чем ожидал рынок. Выручка также не оправдала прогноза аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 500,1 пункта (1,71%) и составил 28725,51 пункта.

Standard & Poor''s 500 потерял 54,85 пункта (1,51%) и составил 3585,62 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 161,89 пункта (1,51%) - до 10575,62 пункта.

Все три индикатора зафиксировали максимальное с 2002 года снижение в период с января по сентябрь.

Азиатские рынки акций, торги на которых проходят в понедельник, демонстрируют разнонаправленную динамику.

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:26 МСК выросло на 0,5%, несмотря на слабую статистику.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре упал до минимальной отметки за шесть кварталов (с января-марта 2021 года).

Значение индикатора опустилось до 8 пунктов по сравнению с 9 пунктами во втором квартале этого года, сообщил Банк Японии. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя в минувшем квартале до 11 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Quick и Trading Economics.

Индекс снизился по итогам третьего квартала подряд. Это отражает, в том числе, растущие расходы предприятий, падение курса иены, а также вводимые Китаем из-за COVID-19 ограничения.

Тройка лидеров по темпам подъема котировок в понедельник состоит из акций транспортных компаний: Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,8%), Nippon Yusen K.K. (+4,6%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd (-4,2%).

Кроме того, повышается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,6%), производителя потребительской электроники Sony (+1,5%), автомобильных Nissan Motor (+1,3%) и Toyota Motor (+3,2%).

Наиболее существенное снижение стоимости показывают бумаги производителей электроэнергии, включая Kansai Electric Power Co. (-6,5%), Chubu Electric Power Co. (-4,1%) и Tokyo Electric Power Co. (-3,9%), а также ритейлера Seven & I Holdings Co. (-4,5%).

Стоимость производителя консолей и видеоигр Nintendo опустилась на 1,1%. В выходные компания провела сплит акций с коэффициентом "10 к 1".

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:31 МСК потерял 1,8%. Он находится на минимальном уровне за последние одиннадцать лет.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже снижаются котировки акций девелопера New World Development Co. (-7,4%) и страховщика Ping An Insurance (-5,2%).

Также дешевеют бумаги интернет-ритейлера JD.com (-3,7%), банка HSBC (-3,3%), автомобильной BYD (-2,5%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 с открытия рынка уменьшился на 0,3%.

В частности, снизилась цена акций технологических компаний Xero Ltd (-2,7%), Computershare (-0,9%) и Wisetech Global (-1,2%).

Цены на нефть уверенно растут в понедельник утром после падения по итогам сентября и третьего квартала.

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в понедельник составляет $87,29 за баррель, что на $2,15 (2,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты упали в цене на $2,04 (2,3%), до $85,14 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов, срок которых истек в пятницу, составила $87,96 за баррель, снизившись на 53 цента (0,6%).

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,57 за баррель, что на $2,08 (2,62%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов упала на $1,74 (2,1%), до $79,49 за баррель.

За неделю WTI поднялась в цене на 1%, но также потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Беспокойство нефтетрейдеров о замедлении темпов глобального экономического роста в последнее время способствовало снижению нефтяных котировок наиболее быстрыми темпами с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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