Главные события недели - Sber CIB

Данные по потребительской инфляции в России за сентябрь, а также индексы PMI в России, Китае и США выйдут на текущей неделе, отмечают аналитики Sber CIB.

3 октября:

- Выходной в Китае (до 7 октября);

- PMI от ISM в производственном секторе в США за сентябрь;

- Индекс производственной активности PMI в России за сентябрь.

4 октября:

- ИЦП в еврозоне за август;

- Число открытых вакансий на рынке труда в США в августе;

- Объем промышленных заказов в США в августе.

5 октября:

- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США от ADP в сентябре;

- PMI от ISM в непроизводственном секторе в США за сентябрь;

- Сальдо торгового баланса в США и Германии в августе;

- PMI в секторе услуг в России за сентябре.

6 октября:

- Розничные продажи в еврозоне в августе;

- Объем производственных заказов в Германии в августе.

7 октября:

- ИПЦ в России за сентябрь;

- Отчет по рынку труда в США за сентябрь;

- Промышленное производство в Германии в августе.

8 октября:

- PMI в секторе услуг в Китае в сентябре.

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