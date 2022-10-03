Вероятен рост нефтяных котировок в ближайшее время - BCS Express

Вероятен рост нефтяных котировок в ближайшее время на фоне возможного существенного сокращения ОПЕК+ добычи сырья, говорится в комментарии экспертов BCS Express.

"Цены на нефть снижались в пятницу, но в понедельник утром восстанавливают утраченные позиции. Поводом для отскока стали слухи о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность существенного сокращения добычи на текущей неделе. Этот фактор может временно перевешивать опасения из-за рецессии и поддержать дальнейшую восстановительную динамику котировок. С технической стороны фьючерсы на Brent находятся в середине торгового диапазона, который сформировался вблизи годовых минимумов. Актуальной тенденцией остается нисходящий тренд, потенциал которого может быть близок к завершению. В конце года могут обостриться проблемы с поставками, и участники рынка уже сейчас принимают этот фактор во внимание, корректируя свои позиции", - пишут аналитики.

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