Рынок акций РФ в конце сентября продолжил снижение из-за геополитических рисков

Рынок акций РФ в последнюю неделю сентября продолжил снижение из-за усиления геополитических рисков на фоне состоявшихся референдумов в ряде областей Украины о присоединении к РФ и признания Россией их независимости, а также на фоне объявления новых антироссийских западных санкций. Внешние рынки также подавали негативные сигналы из-за сохраняющихся опасений мировой рецессии в условиях ужесточения монетарной политики центробанками в целях борьбы с инфляцией. Индекс МосБиржи локально проваливался к 1840 пунктам, индекс РТС - в район 1000 пунктов.

По итогам торгов с 26 по 30 сентября индекс МосБиржи упал на 6,3% и составил 1957,31 пункта, индекс РТС потерял 7,5% и достиг 1055,72 пункта на фоне роста доллара до 58,42 руб./$1 (+0,5 рубля) и подросшей ноябрьской нефти Brent до $88,28 за баррель (+1,9%).

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на массированных распродажах и маржин-коллах игроков на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходившими референдумами в ряде регионов Украины и санкционного давления Запада на РФ. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил минимум с августа 2017 года, упав в район 1930 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" (-14,8%). Индекс РТС упал к 1043 пунктам. Нефть Brent упала к $84 за баррель, обновив минимум с января.

Падение акций "Сургутнефтегаза" вызвано опасениями инвесторов относительно его финансовой подушки безопасности, номинированной в западных валютах, так как новые ограничительные меры могут привести к остановке электронных операций с долларом США.

Явка на референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях превысила 50%, они были признаны состоявшимися.

Новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщил EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии. Япония добавила в санкционный список 21 российскую компанию, а также запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием", сообщил МИД Японии. Великобритания объявила о введении нового санкционного пакета в отношении РФ, в него попало государственное АО "Гознак", а также несколько крупных предпринимателей.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры, несмотря на сохраняющиеся продажи из-за геополитической напряженности вокруг Украины и санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи отскочил выше 1950 пунктов во главе с расписками TCS Group (+5,6%) и бумагами Polymetal (+4,1%).

Руководство "Газпрома" (+1,2%) за три дня до внеочередного собрания по вопросу о промежуточных дивидендах напомнило о планах их выплаты (51,03 рубля на акцию за первое полугодие). При этом бумаги сдержанно отреагировали на новости об утечках на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", а также на сильные финансовые результаты за I полугодие (чистая прибыль выросла в 2,6 раза).

Нефть Brent превысила $86 за баррель на фоне набиравшего силу урагана "Иэн" в Мексиканском заливе. Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в заливе из-за урагана.

В среду рынок акций РФ продолжил коррекционный рост вместе с нефтью и на фоне некоторого улучшения настроений на внешних фондовых площадках, сдерживающим фактором оставались риски эскалации геополитической напряженности после прошедших референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России. Индекс МосБиржи закрепился выше 1960 пунктов, при этом просели акции "Газпрома" (-0,9%) на новостях о дополнительных изъятиях у концерна через НДПИ.

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), согласно которым вводятся дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно. Ранее Госдума уже принимала закон о введении дополнительного ежемесячного изъятия у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд рублей с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.

Издание Politico сообщило, что Еврокомиссия предложит очередной пакет санкций против РФ, включая ограничения цены нефти. Однако одновременно будут смягчены некоторые санкции в отношении ряда товаров, включая удобрения и цемент.

Нефть Brent превысила $89 за баррель на статистике о сокращении запасов сырья в США и на фоне приостановки добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Иэн".

В четверг рынок акций вновь просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, рисков эскалации геополитической напряженности вокруг Украины и новых антироссийских санкций Запада; индекс МосБиржи опустился в район 1950 пунктов по главе с металлургами, при этом раллировали на 34% акции "СПБ Биржи" на новостях от ЦБ РФ, разрешившего юрлицам покупать без ограничений акции "недружественных" эмитентов.

Акционеры "НОВАТЭКа" (-0,3%, до 955 рублей) утвердили решение о выплате дивидендов за первое полугодие в размере 45 руб. на акцию (отсечка реестра 9 октября).

Еврокомиссия (ЕК) предложила в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров, сообщило издание Politico. Кроме того, стало известно, что Лондонская биржа металлов (LME) рассматривает вариант отказа от торговли российскими металлами (в первую очередь речь идет об алюминии, никеле и меди).

Чистый убыток ПАО "Энел Россия" по МСФО в I полугодии 2022 г. составил 8,6 млрд руб. против 2 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

В пятницу рынок акций РФ увеличил волатильность на фоне поступающих новостей. Акционеры "Газпрома" на внеочередном заочном собрании в пятницу утвердили выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие в размере 51,03 рубля на акцию, что подогрело рыночные котировки бумаг концерна. Ранее утром бумаги "Газпрома" локально падали ниже 190 рублей на заявлениях главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о вероятной причастности Запада к теракту на "Северных потоках" концерна.

В Кремле в пятницу прошла церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий. В последовавшем выступлении президент РФ Владимир Путин заявил, что Федеральное собрание РФ поддержит закон о принятии в РФ четырех новых регионов.

Также Путин сообщил, что Россия призывает Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, при этом Россия не будет обсуждать окончательный и однозначный выбор республик Донбасса, Запорожья и херсонской области.

Кроме того, Путин назвал диверсией англосаксов взрывы на "Северном потоке" и заявил, что эти действия разрушают европейскую энергетическую инфраструктуру.

После выступления Путина рост рынка акций продолжился, индекс МосБиржи к закрытию торгов превысил 1957 пунктов, акции "Газпрома" просели за день на 0,5%. Из-за отсечки дивидендов на Мосбирже упали акции "Фосагро" (-9,4%, до 6260 руб.; дивиденды за II квартал - 780 рублей на акцию).

В период с 26 по 30 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "Мечела" (-26% и -27% "префы"), "Распадской" (-26%), ПАО "Полюс" (-22%); лучше рынка оказались бумаги "Яндекса" (+4%) и "НОВАТЭКа" (+1%).

Динамику рынка акций РФ в начале октября будут определять геополитические новости, ситуация вокруг Украины, корпоративные события и санкционные действия Запада. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 1800-2100 пунктов, для индекса РТС - 1000-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".