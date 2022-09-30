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30 сентября 2022 года 19:32

Рубль растерял весь рост первой половины дня и подешевел к доллару и евро по итогам волатильных торгов пятницы

Москва. 30 сентября. Доллар США и евро отыграли потери и укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы. Рубль растерял рост и подешевел к бивалютной корзине в условиях фиксации прибыли в последний торговый день месяца и в связи с отсутствием санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) в списке новых антироссийских санкций, объявленных США и другими странами.

Курс доллара США составил 58,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар падал до 53,23 руб. впервые с 18 июня 2015 года. Евро стоил 56,7 руб./EUR1, подорожав на 1,23 рубля. Ранее евро опускался ниже 51 руб. впервые с 13 октября 2014 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,235 рубля - до 57,66 рубля. Курс китайского юаня повысился к концу дня на 9 копеек - до 8,21 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал повышенную волатильность к доллару и евро в ходе торгов в последний день месяца и недели. В первой половине пятницы рубль обновил многолетние максимумы в обеих парах, во второй половине - напротив, не только растерял весь рост, но и перешел к активному снижению и к доллару, и к евро.

Динамика валютных пар в первой половине недели объяснялась рисками введения новых антироссийских санкций, которые могли бы затронуть Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") и сделать невозможным проведение организованных торгов этими валютами. Участники рынка избавлялись от доллара и евро, одновременно наращивая позиции в юане.

Санкции против НКЦ могли быть введены по факту принятия в состав Российской Федерации территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей после состоявшихся там референдумов. Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоялась в пятницу в 15:00 МСК в Большом Кремлевском дворце.

После подписания договоров участники рынка перешли к фиксации прибыли, что в итоге привело к снижению рубля к доллару и евро. Изменению настроений игроков способствовало то, что Минфин США действительно объявил о новых санкциях, однако не включил в списки НКЦ. В то же время в санкционные списки по России были включены десятки физических и юридических лиц, в частности, членов Госдумы и Совета Федерации, а также родственников высокопоставленных официальных лиц РФ.

В документе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что под санкции, в частности, попала первая в мире женщина-космонавт, член Госдумы Валентина Терешкова.

Санкции также ввели против родственников главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, премьера Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, директора Росгвардии Виктора Золотова, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В санкционные списки включили 11 юрлиц, среди них - Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Помимо этого, меры ввели против ряда технологических компаний и структур, которые, по мнению Минфина, связаны с оборонной деятельностью. В этом списке фигурируют ОАО Радиоавионика, ООО ВАЛТЕКС-НТ, ЗАО НТЦ Модуль, ООО Ротек-Элпом.

В пресс-релизе Минфина США уточняется, что санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США собственности и интересов в собственности вышеперечисленных лиц. Кроме того, любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным физлицам на 50 или более процентов, также подлежат блокировке.

Великобритания сообщила о решении расширить санкции против России в сфере IT технологий, аудиторских услуг, инженерной сферы.

В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для РФ. Также запрещается "оказание юридических услуг при транзакциях в ряде коммерческих сфер". Ограничительные меры распространяются и на рекламную сферу и проведение аудитов.

"Также Великобритания запрещает экспорт в Россию примерно 700 наименований товаров, которые важны для российской промышленности и для разработки технологий", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что британские власти решили вызвать посла России в Лондоне Андрея Келина в МИД Великобритании.

Власти Канады приняли решение добавить в санкционные списки по России еще 43 человек, говорится в заявлении канадского МИД.

"Канада вводит ограничения против 43 российских олигархов, представителей финансовых элит и членов их семей; органа управления в Херсоне, и 35 высокопоставленных официальных лиц, поддерживаемых Россией, в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье", - отмечается в документе.

В частности, канадские власти включили в списки членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - супругу Татьяну Навку, детей - Николая и Елизавету. Также санкции затронули членов семьи генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова и семьи главы ВЭБа Игоря Шувалова.

В сообщении напоминается, что с присоединения Крыма к РФ Оттава ввела санкции против более чем 1,8 тыс. физических лиц и организаций. С момента начала спецоперации России на Украине Канада также внесла в санкционные списки свыше 1,4 тыс. человек и структур из России, Белоруссии и Украины.

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу вечером и могут продемонстрировать квартальное падение впервые более чем за два года на фоне усиления опасений по поводу спада мировой экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 МСК в пятницу составляет $88,17 за баррель, что на 0,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,52 за баррель, что на 0,87% ниже итогового значения четверга.

WTI по итогам квартала может потерять в цене около 23%.

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, которое вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.

Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

"Российский рубль сегодня вновь показал резкое укрепление на фоне беспокойств инвесторов по поводу возможных санкций на НКЦ, что сделает валютные активы замороженными. Тем не менее в середине дня рубль развернулся и по итогам дня теряет более 1%. Такая высокая волатильность вновь подтверждает нерациональное поведение игроков во время сильной рыночной неопределенности", - отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале торгов дешевел, но затем перешел к стремительному укреплению. Доллар установил трехмесячный минимум около отметки 53,2 руб. Евро впервые с октября 2014 г. приближался к 50,7 руб. Китайский юань быстро вернулся в плюс в паре с рублем, а гонконгский доллар понес к российской валюте относительно небольшие потери. Это означает, что участники рынка избавляются от токсичных валют, опасаясь санкций против Национального клирингового центра (НКЦ), что может привести к заморозке средств в долларах и евро. (. . .) Перелом нисходящего импульса токсичных валют произошел в середине торгов. Доллар и евро устремились вверх, выйдя в хороший плюс по отношению к рублю. Их быстрое восстановление, скорей всего, обусловлено тем, что сильный провал котировок был усилен принудительной ликвидацией маржинальных позиций в токсичных валютах. Как только эти продажи закончились, курсы валют нормализовались", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,1143 рубля, до 55,2987 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,6685 рубля, до 52,7379 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,1649 рубля по отношению к четвергу и составил 56,3923 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,2556 рубля и составил 56,1464 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 977,718 млн, из которых $1 млрд 836,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 141,274 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 3,1107 рубля, до 52,3148 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 1,5517 рубля, до 53,9159 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 520,691 млн, из которых EUR637,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR883,193 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 8,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 10 б.п. - до 8,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 5 б.п. - до 8,03% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 4 б.п. - до 8,17% и 8,2% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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