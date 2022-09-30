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30 сентября 2022 года 19:31

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался чуть ниже 1960п по индексу МосБиржи, неделя закрылась снижением

Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ в пятницу завершил основные торги смешанной динамикой blue chips после волатильных колебаний на корпоративных и геополитических новостях, поддержку покупателям к вечеру оказали новости из Кремля, где состоялись выступление президента РФ Владимира Путина и подписание договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Индекс МосБиржи консолидировался чуть ниже 1960 пунктов, при этом в течение дня индикатор совершал колебания от 1873 до 2005 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1957,31 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1055,72 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 7%.

Доллар вырос до 58,42 рубля (+1,21 рубля), днем курс падал до 53,23 руб./$1 - минимума с начала июля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 6,3-7,5%, доллар вырос на 0,5 рубля.

Подорожали в пятницу акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+5,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%).

Акционеры "Газпрома" на внеочередном собрании в пятницу утвердили выплаты промежуточных дивидендов (за первое полугодие) в размере 51,03 рубля на акцию. Эта новость локально поддержала котировки бумаг, но затем игроки предпочли зафиксировать прибыли по акциям концерна.

Договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписаны в пятницу в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями этих регионов. По словам Путина, Федеральное собрание РФ поддержит закон о принятии в РФ четырех новых регионов.

Россия призывает Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил президент РФ. "Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы", - сказал Путин на церемонии в Кремле в пятницу.

По словам Путина, Россия не будет обсуждать в ходе переговоров выбор республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области, он сделан окончательно.

Кроме того, Путин назвал диверсией англосаксов взрывы на "Северном потоке" и заявил, что эти действия разрушают европейскую энергетическую инфраструктуру.

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России десятки физических и юридических лиц, в частности, членов Госдумы и Совета Федерации, а также родственников высокопоставленных официальных лиц РФ.

Власти Канады приняли решение добавить в санкционные списки по России еще 43 человека в связи с референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, говорится в заявлении канадского МИД.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, динамика российских акций в пятницу оказалась смешанной, индекс МосБиржи остался в середине зоны консолидации 1900-2000 пунктов. В течение дня наблюдались резкие всплески волатильности на фоне насыщенного новостного потока, связанного с геополитикой, волатильности курса рубля, а также ожиданий решения по дивидендам "Газпрома".

После утверждения дивидендов акции "Газпрома" получили лишь кратковременный импульс роста, поскольку оптимизм был ограничен неопределенностью с перспективами дальнейших дивидендных выплат.

В начале октября мировые рынки будут торговаться без китайских площадок из-за национального праздника в КНР. Российский рынок акций краткосрочно, вероятнее всего, продолжит движение в боковом формате. В фокусе внимания будут геополитика, санкционные сигналы, цены на нефть, динамика курса рубля и корпоративные новости. Индекс МосБиржи 3 октября будет формироваться в пределах 1850-2020 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, рынок акций РФ завершил неделю заметным снижением на фоне геополитических новостей и заметного роста рисков введения новых антироссийских санкций. Заметно лучше рынка выглядели акции "НОВАТЭКа" на фоне выросших цен на газ в Европе и инцидента на газопроводе "Северный поток". Далее рынок акций может сохранить волатильность на фоне быстро меняющейся геополитической обстановки.

Нефтяные котировки Brent в пятницу просели после роста в середине недели. Усиление опасений глобальной рецессии и перспектив спроса на нефть, с одной стороны, и ожидания вероятного принятия на заседании ОПЕК+ 5 октября решения о сокращении нефтедобычи, с другой стороны, будут удерживать нефть в районе $86-87 за баррель, полагает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, бумаги "Газпрома" в пятницу колебались в широком диапазоне, подтверждение акционерами выплаты дивидендов облегчения не принесло. Будущие выплаты акционерам находятся под вопросом из-за возможных действий Европы и потери "Северных потоков", а также роста налоговой нагрузки, что негативно скажется на объемах поставок и финансовых результатах концерна, полагает аналитик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также констатирует, что рынок акций в пятницу оказался под влиянием волатильности рубля, отдельных акций и геополитики. США, Великобритания и Канада к вечеру пятницы после подписания документов о присоединении к России новых территорий уже объявили о новых персональных и экономических санкциях в отношении РФ и ее граждан. Евросоюз планирует одобрить проект о санкциях на следующей неделе.

В пятницу состоится выступление генсека НАТО и главы ООН, а Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Президент РФ Владимир Путин при этом заявил о намерении защищать новые субъекты РФ после подписания соответствующих документов.

Рубль днем резко укрепился на фоне опасений в отношении санкций против НКЦ, но вечером растерял все завоевания. Крайне волатильная торговля отмечалась с бумагами "Газпрома", несмотря на подтверждение рекордных дивидендов за первое полугодие с доходностью 23%. Инвесторы сомневаются в среднесрочных перспективах компании после диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в связи с необходимостью значительных капитальных вложений для переориентации на азиатский регион в ближайшие годы. Полугодовые дивиденды впервые с 2017 года одобрили и акционеры "Русала", которые получат $0,02 или 1,2 руб. на акцию, что соответствует доходности 3,6%.

На следующей неделе во всем мире продолжат следить за развитием геополитической обстановки и оценивать поступающие макроэкономические сигналы. Биржи Китая всю неделю будут закрыты на праздники, отмечает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций, подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-1,5%), в США динамика смешанная (индекс Dow просел на 0,3%, остальные растут на 0,5%).

Экономика Великобритании во II квартале 2022 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительно сообщалось о снижении ВВП на 0,1%, аналитики не ожидали пересмотра данных. Оценка роста британской экономики относительно второго квартала 2021 года была улучшена до 4,4% с 2,9%. Эксперты также не ожидали ее пересмотра.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу возобновили снижение, завершая в "минусе" четвертый месяц подряд. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $88,28 за баррель (-0,2% и -0,9% в четверг), ноябрьская цена WTI - $80,97 за баррель (-0,3% и -0,9% накануне).

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, что вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.

Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара. Цены на нефть могут впервые продемонстрировать квартальный спад с первого квартала 2020 года.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+14,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+7,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+6,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,1%).

Акции "Энел Россия" выросли на корпоративных новостях. ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и АО "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", получили разрешение покупку доли Enel в ПАО "Энел Россия", следует из опубликованного в пятницу распоряжения президента РФ. В результате сделки "ЛУКОЙЛ" получит 9,5 млрд акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом" - 10,4 млрд акций. Уставный капитал "Энел Россия" разделен на 35,37 млрд обыкновенных акций. Таким образом, "ЛУКОЙЛу" будет принадлежать 26,9% акций, "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.

Акционеры девелопера "Самолет" утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2022 года в размере 2,5 млрд рублей, или 41 рубль на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка - 12 октября, выплата состоится в октябре 2022 года.

В июле "Самолет" также выплатил 2,5 млрд рублей в качестве дивидендов по итогам I квартала. Компания сообщала, что еще 5 млрд рублей собирается направить на дивиденды по итогам 9 месяцев с выплатой в декабре. Тогда общие выплаты в 2022 году достигнут 10 млрд рублей.

Из-за отсечки на "Мосбирже" дивидендов упали акции "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-9,4%, до 6260 руб.; дивиденды за II квартал - 780 рублей на акцию), но вышли в "плюс" после отсечки бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+0,2% и -1,1% "префы"; дивиденды за I полугодие - 15 рублей на все виды акций).

Просели акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-8,7%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-8,6%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-8,2%), акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-7,4%), En+ (MOEX: ENPG) (-7,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 100,12 млрд рублей (из них 52,91 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,92 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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