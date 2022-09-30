.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне нестабильности UST
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
ЦБ понизил оценку внешнего долга РФ в 1-м полугодии до $470,7 млрд
Оценка внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля 2022 года понижена до $470,7 млрд, ранее он оценивался в $472,8 млрд, следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Внешние обязательства РФ в первом...
 
Пандемия не испугала - компании РФ не остановили прием новых сотрудников
Российские компании в период пандемии не остановили прием новых сотрудников: 60% компаний нанимали работников в 2020 г., 66% - в 2021 г., говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и лаборатории исследований труда ВШЭ, с которым...
 
Военным разрешат заниматься предпринимательской деятельностью
Для военнослужащих могут частично снять запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующие поправки в закон "О статусе военнослужащих" подготовили депутаты от "Единой России", ЛДПР, КПРФ и других фракций. Речь идет только об...
 
30 сентября 2022 года 18:50

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне нестабильности UST

Москва. 30 сентября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам последней недели сентября смешанную динамику на фоне нестабильной конъюнктуры американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок мировыми центробанками, включая ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов падающих в цене US Treasuries и гособлигаций других развитых стран.

В свою очередь мировые рынки были обеспокоены перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды. Кроме того, на рисковые активы негативно влияет ралли доллара, обеспеченное "ястребиными" заявлениями и действиями Федеральной резервной системы США. Тревоги по поводу рецессии затронули все финансовые рынки, обрушили акции и вызвали рост доходности облигаций.

Падение мирового рынка гособлигаций с начала 2022 года превышает 20%, что говорит о "медвежьем" тренде, который, по данным Deutsche Bank, отмечен впервые за 76 лет. В последний раз столь слабая динамика фиксировалась в 1946 году. Индекс Bloomberg Global Aggregate Total Return, рассчитываемый на основе цен государственных и корпоративных бондов с рейтингами инвестиционной категории, в понедельник снизился по итогам восьмой сессии подряд, что является самым длительным периодом непрерывного падения с 2022 года.

Падение стоимости гособлигаций и, соответственно, рост доходностей обусловлены двумя основными факторами, отмечают эксперты. Во-первых, это рекордные за сорок лет темпы инфляции, сокращающие реальную доходность инвестиций в бонды. Во-вторых, это быстрый подъем мировыми центробанками ключевых процентных ставок: когда краткосрочные ставки повышаются, доходности "длинных" бумаг также идут вверх, поскольку инвесторы хотят более высоких доходов от долгосрочных инвестиций. При этом аналитики полагают, что спад на рынке облигаций может продолжиться.

В Британии рынок закладывает повышение базовой процентной ставки Банком Англии сразу на 150 базисных пунктов на ноябрьском заседании. Глава британского ЦБ Эндрю Бейли заявил, что Банк Англии будет без колебаний менять процентные ставки по мере необходимости для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе. Десятилетние гособлигации Великобритании с начала текущего года подешевели уже на 27%.

Американский ЦБ также не планирует прекращать ужесточение денежно-кредитной политики. Прогнозы руководителей Федеральной резервной системы, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что базовая процентная ставка в США может достигнуть 4,4% годовых к концу текущего года. Доходность десятилетних US Treasuries находится на максимуме с 2010 года.

Боковая динамика котировок российских суверенных еврооблигаций сохранялась практически все неделю, при этом ситуация на мировых рынках капитала была высоко волатильной. Довольно сильные скачки были зафиксированы в среду. Так, если в первой половине дня цены US Treasuries умеренно снижались, во второй половине торгов они перешли к активному восстановительному росту. Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов в среду поднималась выше 4% годовых, обновив максимум с апреля 2010 года. Вместе с тем к вечеру их доходность снизилась на 17 базисных пунктов, до 3,774% годовых. Снижение процентных ставок было обусловлено заявлением Банка Англии о намерении приостановить начало обещанной продажи госбондов. Вместо этого британский ЦБ начнет покупать государственные долговые бумаги со сроком погашения от 20 лет для стабилизации ситуации на рынке.

Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности. "Центробанк будет осуществлять временные покупки долгосрочных государственных бондов Великобритании начиная с 28 сентября. Цель таких покупок - возврат к нормальным рыночным условиям. Покупки будут производиться в любом масштабе, необходимом для достижения поставленной цели", - говорилось в заявлении британского ЦБ.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании в ходе торгов в среду достигала 4,61% годовых, фиксируя рекордный с 1957 года рост с начала месяца. После заявления Банка Англии доходность упала на 54 базисных пункта, до 4,07% годовых. Новость также вызвала снижение доходности других гособлигаций по всему миру.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на вновь развернувшиеся вниз цены US Treasuries после их заметного скачка днем ранее. Статданные по экономике США, опубликованные 29 сентября, подтвердили, что инфляция в стране замедляется не так быстро, как ожидалось. В то же время ситуация на рынке труда остается благоприятной, и это позволяет ФРС продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках улучшилась, в результате чего они смогли отыграть большую часть предыдущего снижения, что тем самым привело к некоторому расширению заметно сузившихся ранее суверенных спредов. В пятницу в Кремле состоялось подписание документов о присоединении к России четырех новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей). Данное событие может привести к объявлению со стороны западных стран новых антироссийских санкций.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,1% - до 58,46% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 10,52% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,13%, до 60,01% от номинала (их доходность снизилась на 45 базисных пунктов - до 10,02% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 56 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене за пять дней всего 0,03%, подешевев до 49,98% от номинала (его доходность выросла на 2,5 базисного пункта, до 11,07% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 0,18%, до 50,01% от номинала (их доходность выросла на 23 базисных пункта - до 26,77% годовых), бумаги с погашением в 2027 году потеряли в стоимости 0,3%, подешевев до 49,27% от номинала (их доходность выросла на 19 базисных пунктов - до 21,63% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году упали на 5,8%, до 40,06% от номинала (их доходность выросла на 130 базисных пунктов и составила 21,35% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 1%, до 68,9% от номинала (его доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 46,43% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,9%, составив 66,38% от номинала (их доходность снизилась на 5 процентных пунктов, до 23% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не установится вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 сентября 2022 года 20:12
Рынок акций РФ в конце сентября продолжил снижение из-за геополитических рисков
Рынок акций РФ в последнюю неделю сентября продолжил снижение из-за усиления геополитических рисков на фоне состоявшихся референдумов в ряде областей Украины о присоединении к РФ и признания Россией их независимости, а также на фоне объявления новых антироссийских западных санкций. Внешние рынки также подавали негативные сигналы из-за сохраняющихся опасений мировой рецессии в условиях ужесточения монетарной политики центробанками в целях борьбы с инфляцией. Индекс МосБиржи локально проваливался к 1840 пунктам, индекс РТС - в район 1000 пунктов.    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 19:32
Рубль растерял весь рост первой половины дня и подешевел к доллару и евро по итогам волатильных торгов пятницы
Москва. 30 сентября. Доллар США и евро отыграли потери и укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы. Рубль растерял рост и подешевел к бивалютной корзине в условиях фиксации прибыли в последний торговый день месяца и в связи с отсутствием санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) в списке новых антироссийских санкций, объявленных США и другими странами.    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 19:31
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался чуть ниже 1960п по индексу МосБиржи, неделя закрылась снижением
Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ в пятницу завершил основные торги смешанной динамикой blue chips после волатильных колебаний на корпоративных и геополитических новостях, поддержку покупателям к вечеру оказали новости из Кремля, где состоялись выступление президента РФ Владимира Путина и подписание договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Индекс МосБиржи консолидировался чуть ниже 1960 пунктов, при этом в течение дня индикатор совершал колебания от 1873 до 2005 пунктов.    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 18:46
Курсы доллара и евро пока будут колебаться в диапазоне 55-62 руб. - Freedom Finance Global
Курсы доллара и евро будут колебаться в диапазоне от 55 до 62 рублей за единицу иностранной валюты до момента значительного изменения информационного фона, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Курс евро на Московской бирже 30 сентября впервые с октября 2014 года составил...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 18:15
Текущий рост котировок акций Энел Россия краткосрочен - ПСБ
Текущий рост котировок акций "Энел Россия" краткосрочен, устойчивая позитивная динамика может появиться в случае решения о выплате дивидендов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука. "Котировки акций "Энел Россия" росли в пятницу на сообщении, что "ЛУКОЙЛ"...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 17:50
"Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для акций Газпрома
"Открытие Инвестиции" пока сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью 241,1 рубля за штуку, сообщается в комментарии. "Акционеры "Газпрома" со второй попытки все-таки получат дивиденды в текущем году. Мы ждали такое решение. Очевидно, что из причитающихся...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 17:24
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Advanced Micro Devices (AMD), Pinterest Inc. и Valvoline, убрав акции Nutanix Inc., Crocs Inc. и Mosaic Co., сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Truist Financial, Walt...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 16:51
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Nike до $115
Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Nike Inc. до $115 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы в целом оцениваем результаты эмитента за третий квартал как неплохие, при этом планы менеджмента в отношении более...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 16:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 7100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 7100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 5920 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Стоит ожидать быстрого...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 15:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $305
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $305 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $264, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На американский штат Флорида обрушился...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 15:31
Вероятно сохранение давления на цену акций CarMax в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятно сохранение давления на котировки акций CarMax Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки бумаг CarMax снизились на 25% после публикации данных о прибыли за 2К22, которая упала до $0,79 на акцию и оказалась на 43% ниже консенсус-прогноза в $1,39....    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 15:02
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Newmont и Barrick Gold в 4К22 - BCS Express
Инвесторам на американском фондовом рынке стоит обратить внимание на акции Newmont Corp. и Barrick Gold в четвертом квартале текущего года, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Золотодобывающие компании - менее прямая защита от взлета инфляции, чем сам металл. Потребительская инфляция в...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 14:22
Корпбонды Черкизово - инвестиции при средней степени толерантности к риску - "Ингосстрах-Инвестиции"
интересный объект вложения средств для инвесторов со средней степенью толерантности к риску, считают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции". "Черкизово" - один из редких представителей отрасли пищевого производства, которые присутствуют на рынке публичного долга. Учитывая приемлемую долговую нагрузку,...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 13:45
Котировки нефти могут подняться к $90-92,5/барр. в ближайшее время - Freedom Finance Global
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $90-92,5 за баррель в ближайшее время, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Цена на нефть марки Brent растет на торгах в пятницу на ожиданиях, связанных с заседанием ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Инвесторы...    читать дальше
.
30 сентября 2022 года 13:20
Нейтральная оценка перспектив цены акций Газпрома сохраняется - "Мои Инвестиции"
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпрома" ввиду неопределенности относительно экспорта газа и увеличению налоговой нагрузки на эмитента, сообщается в комментарии. "Ожидаем, что дивиденды за второе полугодие 2022 года могут составить...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.