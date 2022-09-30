Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне нестабильности UST

Москва. 30 сентября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам последней недели сентября смешанную динамику на фоне нестабильной конъюнктуры американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок мировыми центробанками, включая ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов падающих в цене US Treasuries и гособлигаций других развитых стран.

В свою очередь мировые рынки были обеспокоены перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды. Кроме того, на рисковые активы негативно влияет ралли доллара, обеспеченное "ястребиными" заявлениями и действиями Федеральной резервной системы США. Тревоги по поводу рецессии затронули все финансовые рынки, обрушили акции и вызвали рост доходности облигаций.

Падение мирового рынка гособлигаций с начала 2022 года превышает 20%, что говорит о "медвежьем" тренде, который, по данным Deutsche Bank, отмечен впервые за 76 лет. В последний раз столь слабая динамика фиксировалась в 1946 году. Индекс Bloomberg Global Aggregate Total Return, рассчитываемый на основе цен государственных и корпоративных бондов с рейтингами инвестиционной категории, в понедельник снизился по итогам восьмой сессии подряд, что является самым длительным периодом непрерывного падения с 2022 года.

Падение стоимости гособлигаций и, соответственно, рост доходностей обусловлены двумя основными факторами, отмечают эксперты. Во-первых, это рекордные за сорок лет темпы инфляции, сокращающие реальную доходность инвестиций в бонды. Во-вторых, это быстрый подъем мировыми центробанками ключевых процентных ставок: когда краткосрочные ставки повышаются, доходности "длинных" бумаг также идут вверх, поскольку инвесторы хотят более высоких доходов от долгосрочных инвестиций. При этом аналитики полагают, что спад на рынке облигаций может продолжиться.

В Британии рынок закладывает повышение базовой процентной ставки Банком Англии сразу на 150 базисных пунктов на ноябрьском заседании. Глава британского ЦБ Эндрю Бейли заявил, что Банк Англии будет без колебаний менять процентные ставки по мере необходимости для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе. Десятилетние гособлигации Великобритании с начала текущего года подешевели уже на 27%.

Американский ЦБ также не планирует прекращать ужесточение денежно-кредитной политики. Прогнозы руководителей Федеральной резервной системы, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что базовая процентная ставка в США может достигнуть 4,4% годовых к концу текущего года. Доходность десятилетних US Treasuries находится на максимуме с 2010 года.

Боковая динамика котировок российских суверенных еврооблигаций сохранялась практически все неделю, при этом ситуация на мировых рынках капитала была высоко волатильной. Довольно сильные скачки были зафиксированы в среду. Так, если в первой половине дня цены US Treasuries умеренно снижались, во второй половине торгов они перешли к активному восстановительному росту. Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов в среду поднималась выше 4% годовых, обновив максимум с апреля 2010 года. Вместе с тем к вечеру их доходность снизилась на 17 базисных пунктов, до 3,774% годовых. Снижение процентных ставок было обусловлено заявлением Банка Англии о намерении приостановить начало обещанной продажи госбондов. Вместо этого британский ЦБ начнет покупать государственные долговые бумаги со сроком погашения от 20 лет для стабилизации ситуации на рынке.

Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности. "Центробанк будет осуществлять временные покупки долгосрочных государственных бондов Великобритании начиная с 28 сентября. Цель таких покупок - возврат к нормальным рыночным условиям. Покупки будут производиться в любом масштабе, необходимом для достижения поставленной цели", - говорилось в заявлении британского ЦБ.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании в ходе торгов в среду достигала 4,61% годовых, фиксируя рекордный с 1957 года рост с начала месяца. После заявления Банка Англии доходность упала на 54 базисных пункта, до 4,07% годовых. Новость также вызвала снижение доходности других гособлигаций по всему миру.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на вновь развернувшиеся вниз цены US Treasuries после их заметного скачка днем ранее. Статданные по экономике США, опубликованные 29 сентября, подтвердили, что инфляция в стране замедляется не так быстро, как ожидалось. В то же время ситуация на рынке труда остается благоприятной, и это позволяет ФРС продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках улучшилась, в результате чего они смогли отыграть большую часть предыдущего снижения, что тем самым привело к некоторому расширению заметно сузившихся ранее суверенных спредов. В пятницу в Кремле состоялось подписание документов о присоединении к России четырех новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей). Данное событие может привести к объявлению со стороны западных стран новых антироссийских санкций.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,1% - до 58,46% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 10,52% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,13%, до 60,01% от номинала (их доходность снизилась на 45 базисных пунктов - до 10,02% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 56 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене за пять дней всего 0,03%, подешевев до 49,98% от номинала (его доходность выросла на 2,5 базисного пункта, до 11,07% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 0,18%, до 50,01% от номинала (их доходность выросла на 23 базисных пункта - до 26,77% годовых), бумаги с погашением в 2027 году потеряли в стоимости 0,3%, подешевев до 49,27% от номинала (их доходность выросла на 19 базисных пунктов - до 21,63% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году упали на 5,8%, до 40,06% от номинала (их доходность выросла на 130 базисных пунктов и составила 21,35% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 1%, до 68,9% от номинала (его доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 46,43% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,9%, составив 66,38% от номинала (их доходность снизилась на 5 процентных пунктов, до 23% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не установится вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.