Курсы доллара и евро пока будут колебаться в диапазоне 55-62 руб. - Freedom Finance Global

Курсы доллара и евро будут колебаться в диапазоне от 55 до 62 рублей за единицу иностранной валюты до момента значительного изменения информационного фона, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Курс евро на Московской бирже 30 сентября впервые с октября 2014 года составил 50,72 руб./EUR1, потеряв 8,56%, а курс доллара падал до 53,23 руб./$1 (-6,96%), но после выступления президента России котировки вернулись к уровням начала торгов и пошли выше. Поскольку на международном валютном рынке доллар и евро не показывали повышенной волатильности, дело именно в рубле. В планах Евросоюза остается введение потолок цен на российскую нефть и газ. В санкционные списки США внесен ряд физических и юридических лиц РФ. Однако блокировки НКЦ и заморозки ее активов пока не случилось, - отмечает эксперт в комментарии. - Пока в России не применяется новое бюджетное правило, снижаться курсу рубля не на чем, положительное сальдо торгового баланса может только увеличиться с введением новых ограничений на импорт из ЕС. Таким образом, в ближайшее время у рубля больше оснований на укрепление в парах с основными валютами, однако важную роль продолжит играть и геополитический фактор. На наш взгляд, до значительного изменения информационного фона курсы доллара и евро будут колебаться в диапазоне от 55 до 62 рублей".

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